LEVEL∞、Radeon RX 9060 XT搭載ゲーミングPCを一挙発売

ユニットコムは6月6日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」において、Radeon RX 9060 XTを搭載するゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
RDNA 4アーキテクチャを採用し、性能と電力効率のバランスに優れるというグラフィックスカード製品。16GBモデルと8GBモデルを用意しており、予算や用途に応じて選択可能。AMD FSR 4機能をサポートして快適な1400pゲーミング環境を実現できるとしている。
LEVEL-M88M-225F-RGX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 6 225F
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：209,800円
LEVEL-M5A6-R97X-RRX [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 9700X
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：239,800円
LEVEL-R789-265F-RRX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 7 265F
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：259,800円