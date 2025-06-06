ユニットコムは6月6日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」において、Radeon RX 9060 XTを搭載するゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

  • LEVEL∞、Radeon RX 9060 XT搭載ゲーミングPCを一挙発売

RDNA 4アーキテクチャを採用し、性能と電力効率のバランスに優れるというグラフィックスカード製品。16GBモデルと8GBモデルを用意しており、予算や用途に応じて選択可能。AMD FSR 4機能をサポートして快適な1400pゲーミング環境を実現できるとしている。

LEVEL-M88M-225F-RGX

  • LEVEL-M88M-225F-RGX

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：Intel Core Ultra 6 225F
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6
  • フォームファクタ：ミニタワー / microATX
  • 価格：209,800円

LEVEL-M5A6-R97X-RRX [RGB Build]

  • LEVEL-M5A6-R97X-RRX [RGB Build]

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：AMD Ryzen 7 9700X
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
  • フォームファクタ：ミニタワー / microATX
  • 価格：239,800円

LEVEL-R789-265F-RRX

  • LEVEL-R789-265F-RRX

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：Intel Core Ultra 7 265F
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 価格：259,800円