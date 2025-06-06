サードウェーブは、ストリーマー茶々茶さんとコラボした「GALLERIA（ガレリア）」PC全4機種を2025年6月5日に発売した。
ラインアップはデスクトップ3種、ノート1種の計4機種。ハイエンド・ミドル・エントリースペックをそろえる。
購入特典として茶々茶さんの世界観を表した本コラボ限定デザインの壁紙と、オリジナルコントローラースタンドを同梱。またデスクトップPCは、前面LEDが本人の希望によりブルーにカスタムされている。
【デスクトップPC】
GALLERIA ZA7R-R58 9800X3D搭載 茶々茶 コラボモデル：524,980円
（AMD Ryzen 7 9800X3D / GeForce RTX 5080 16GB / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA XA7R-R57 7700搭載 茶々茶 コラボモデル：274,980円
（AMD Ryzen 7 7700 / GeForce RTX 5070 12GB / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA RM7R-R56T 5700X/RTX5060Ti 16GB搭載 茶々茶 コラボモデル：214,980円
（AMD Ryzen 7 5700X / GeForce RTX 5060 Ti 16GB / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD）
【ノートPC】
GALLERIA UL9C-R59-8A 茶々茶 コラボモデル：729,980円
（Intel Core Ultra 9 275HX / GeForce RTX 5090 24GB Laptop GPU / 64GB DDR5 / 2TB Gen5 NVMe SSD）