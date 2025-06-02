サードウェーブは、ゲーミングPC「GALLERIA（ガレリア）」が「ゲーマー国勢調査2024-2025」ゲーミングPC 人気（所有率）ランキングで1位を獲得したと発表した。これを記念し、『ゲーマー人気度No.1記念モデル』を、2025年6月2日に発売する。

調査は、FPSゲーム&ゲーミングデバイス特化サイト「EAA!!」にて、2024年12月24日から2025年2月28日までの期間、WEBアンケート形式で実施されたもの。『ゲーマー人気度No.1記念モデル』は、“ドスパラ通販部スタッフがおすすめするゲーミングデスクトップPC”から3機種を選択したもので、「GALLERIA RM7C-R46」を通常モデルからアップグレードした構成で提供するほか、それ以外の2台も、通常よりお得になっているという。

＜受賞記念モデル＞

GALLERIA XA7R-R57T 9800X3D搭載 ゲーマー人気度No.1記念モデル：374,980円

（AMD Ryzen 7 9800X3D / GeForce RTX 5070 Ti / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）

GALLERIA XA7C-R57 Intel Core Ultra搭載 ゲーマー人気度No.1記念モデル：279,980円

（Intel Core Ultra 7 265F / GeForce RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）

GALLERIA RM7C-R46 ゲーマー人気度No.1記念モデル：184,980円

（Intel Core i7 14700F / GeForce RTX 4060 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）