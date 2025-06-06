インターネットイニシアティブ（IIJ）は6月3日より、IIJmioモバイルサービス ギガプランにMNP転入で加入するのと同時に端末を購入する際に、通常よりおトクな乗り換え価格が適用される「サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】」を開始した。キャンペーン期間は8月31日21時59分まで。

  • サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】

    サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】

このセールは、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」のMNP転入での申し込みと同時に対象端末を購入する場合に、通常よりおトクな特別価格が適用されるというもの。のりかえ価格を利用できるのは1契約者（1mioID）につき1台までという制限がある。このほかの注意事項などはIIJmioのWebサイトで確認できる。

キャンペーン対象はiPhone未使用品を含む31機種

対象となっているのは以下の31機種。このうち、値引額がもっとも大きいのは60,000円引きになっている「nubia Flip 5G」で、値引率がもっとも大きいのは通常価格の97.5％オフになっている「moto g05」だ。

  • moto g05
    一括：通常価格19,800円→のりかえ価格500円
    24回：通常価格826円→のりかえ価格22円
  • OPPO A79 5G
    一括：通常価格26,800円→のりかえ価格1,980円
    24回：通常価格1,123円→のりかえ価格83円
  • CMF Phone 1 【IIJ限定】発売記念BOX
    一括：通常価格39,800円→のりかえ価格9,980円
    24回：通常価格1,662円→のりかえ価格418円
  • AQUOS wish4
    一括：通常価格33,800円→のりかえ価格9,980円
    24回：通常価格1,420円→のりかえ価格418円
  • arrows We2 M07
    一括：通常価格32,800円→のりかえ価格9,980円
    24回：通常価格1,376円→のりかえ価格418円
  • Jelly Star
    一括：通常価格32,800円→のりかえ価格9,980円
    24回：通常価格1,376円→のりかえ価格418円
  • motorola edge 40 neo
    一括：通常価格53,700円→のりかえ価格12,800円
    24回：通常価格2,245円→のりかえ価格534円
  • Google Pixel 6 未使用品
    一括：通常価格36,800円→のりかえ価格14,800円
    24回：通常価格1,541円→のりかえ価格618円
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
    一括：通常価格58,800円→のりかえ価格17,800円
    24回：通常価格2,454円→のりかえ価格743円
  • nubia Flip 5G
    一括：通常価格79,800円→のりかえ価格19,800円
    24回：通常価格3,334円→のりかえ価格826円
  • arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB]
    一括：通常価格54,800円→のりかえ価格19,800円
    24回：通常価格2,289円→のりかえ価格826円
  • Nothing Phone (2a)
    一括：通常価格49,800円→のりかえ価格19,800円
    24回：通常価格2,080円→のりかえ価格826円
  • motorola edge 50 pro
    一括：通常価格69,800円→のりかえ価格29,800円
    24回：通常価格2,916円→のりかえ価格1,243円
  • Nothing Phone (3a) [8GB/128GB]
    一括：通常価格54,800円→のりかえ価格36,800円
    24回：通常価格2,289円→のりかえ価格1,534円
  • AQUOS sense9 [8GB/256GB]
    一括：通常価格72,000円→のりかえ価格44,800円
    24回：通常価格3,004円→のりかえ価格1,867円
  • POCO X7 Pro [12GB/512GB]
    一括：通常価格58,980円→のりかえ価格44,800円
    24回：通常価格2,465円→のりかえ価格1,867円
  • POCO F7 Pro [12GB/256GB]
    一括：通常価格69,980円→のりかえ価格49,800円
    24回：通常価格2,927円→のりかえ価格2,076円
  • POCO F7 Pro [12GB/512GB]
    一括：通常価格79,800円→のりかえ価格69,800円
    24回：通常価格3,334円→のりかえ価格2,909円
  • AQUOS R9
    一括：通常価格96,800円→のりかえ価格74,800円
    24回：通常価格4,038円→のりかえ価格3,118円
  • Xiaomi 14T Pro [12GB/256GB]
    一括：通常価格109,800円→のりかえ価格79,800円
    24回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,326円
  • iPhone 16e [128GB] 未使用品
    一括：通常価格95,800円→のりかえ価格79,800円
    24回：通常価格3,994円→のりかえ価格3,326円
  • POCO F7 Ultra [12GB/256GB]
    一括：通常価格99,980円→のりかえ価格84,800円
    24回：通常価格3,535円→のりかえ価格3,535円
  • OPPO Find X8
    一括：通常価格124,800円→のりかえ価格89,800円
    24回：通常価格5,204円→のりかえ価格3,743円
  • iPhone 15 [128GB] 未使用品
    一括：通常価格109,800円→のりかえ価格89,800円
    24回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,743円
  • POCO F7 Ultra [16GB/512GB]
    一括：通常価格109,800円→のりかえ価格89,800円
    24回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,743円
  • Xiaomi 15 [12GB/256GB]
    一括：通常価格119,980円→のりかえ価格99,800円
    24回：通常価格5,006円→のりかえ価格4,160円
  • Xiaomi 15 [12GB/512GB]
    一括：通常価格134,800円→のりかえ価格109,800円
    24回：通常価格5,662円→のりかえ価格4,577円
  • iPhone 16 [128GB] 未使用品
    一括：通常価格121,980円→のりかえ価格109,800円
    24回：通常価格5,094円→のりかえ価格4,577円
  • Xiaomi 15 Ultra [16GB/512GB]
    一括：通常価格179,800円→のりかえ価格154,800円
    24回：通常価格7,503円→のりかえ価格6,451円
  • AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット
    一括：通常価格194,500円→のりかえ価格169,800円
    24回：通常価格8,108円→のりかえ価格7,076円
  • Xiaomi 15 Ultra [16GB/1TB]
    一括：通常価格199,800円→のりかえ価格177,800円
    24回：通常価格8,328円→のりかえ価格7,409円