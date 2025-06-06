インターネットイニシアティブ（IIJ）は6月3日より、IIJmioモバイルサービス ギガプランにMNP転入で加入するのと同時に端末を購入する際に、通常よりおトクな乗り換え価格が適用される「サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】」を開始した。キャンペーン期間は8月31日21時59分まで。
このセールは、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」のMNP転入での申し込みと同時に対象端末を購入する場合に、通常よりおトクな特別価格が適用されるというもの。のりかえ価格を利用できるのは1契約者（1mioID）につき1台までという制限がある。このほかの注意事項などはIIJmioのWebサイトで確認できる。
キャンペーン対象はiPhone未使用品を含む31機種
対象となっているのは以下の31機種。このうち、値引額がもっとも大きいのは60,000円引きになっている「nubia Flip 5G」で、値引率がもっとも大きいのは通常価格の97.5％オフになっている「moto g05」だ。
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moto g05
一括：通常価格19,800円→のりかえ価格500円
24回：通常価格826円→のりかえ価格22円
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OPPO A79 5G
一括：通常価格26,800円→のりかえ価格1,980円
24回：通常価格1,123円→のりかえ価格83円
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CMF Phone 1 【IIJ限定】発売記念BOX
一括：通常価格39,800円→のりかえ価格9,980円
24回：通常価格1,662円→のりかえ価格418円
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AQUOS wish4
一括：通常価格33,800円→のりかえ価格9,980円
24回：通常価格1,420円→のりかえ価格418円
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arrows We2 M07
一括：通常価格32,800円→のりかえ価格9,980円
24回：通常価格1,376円→のりかえ価格418円
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Jelly Star
一括：通常価格32,800円→のりかえ価格9,980円
24回：通常価格1,376円→のりかえ価格418円
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motorola edge 40 neo
一括：通常価格53,700円→のりかえ価格12,800円
24回：通常価格2,245円→のりかえ価格534円
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Google Pixel 6 未使用品
一括：通常価格36,800円→のりかえ価格14,800円
24回：通常価格1,541円→のりかえ価格618円
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Redmi Note 13 Pro+ 5G
一括：通常価格58,800円→のりかえ価格17,800円
24回：通常価格2,454円→のりかえ価格743円
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nubia Flip 5G
一括：通常価格79,800円→のりかえ価格19,800円
24回：通常価格3,334円→のりかえ価格826円
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arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB]
一括：通常価格54,800円→のりかえ価格19,800円
24回：通常価格2,289円→のりかえ価格826円
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Nothing Phone (2a)
一括：通常価格49,800円→のりかえ価格19,800円
24回：通常価格2,080円→のりかえ価格826円
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motorola edge 50 pro
一括：通常価格69,800円→のりかえ価格29,800円
24回：通常価格2,916円→のりかえ価格1,243円
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Nothing Phone (3a) [8GB/128GB]
一括：通常価格54,800円→のりかえ価格36,800円
24回：通常価格2,289円→のりかえ価格1,534円
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AQUOS sense9 [8GB/256GB]
一括：通常価格72,000円→のりかえ価格44,800円
24回：通常価格3,004円→のりかえ価格1,867円
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POCO X7 Pro [12GB/512GB]
一括：通常価格58,980円→のりかえ価格44,800円
24回：通常価格2,465円→のりかえ価格1,867円
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POCO F7 Pro [12GB/256GB]
一括：通常価格69,980円→のりかえ価格49,800円
24回：通常価格2,927円→のりかえ価格2,076円
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POCO F7 Pro [12GB/512GB]
一括：通常価格79,800円→のりかえ価格69,800円
24回：通常価格3,334円→のりかえ価格2,909円
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AQUOS R9
一括：通常価格96,800円→のりかえ価格74,800円
24回：通常価格4,038円→のりかえ価格3,118円
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Xiaomi 14T Pro [12GB/256GB]
一括：通常価格109,800円→のりかえ価格79,800円
24回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,326円
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iPhone 16e [128GB] 未使用品
一括：通常価格95,800円→のりかえ価格79,800円
24回：通常価格3,994円→のりかえ価格3,326円
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POCO F7 Ultra [12GB/256GB]
一括：通常価格99,980円→のりかえ価格84,800円
24回：通常価格3,535円→のりかえ価格3,535円
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OPPO Find X8
一括：通常価格124,800円→のりかえ価格89,800円
24回：通常価格5,204円→のりかえ価格3,743円
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iPhone 15 [128GB] 未使用品
一括：通常価格109,800円→のりかえ価格89,800円
24回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,743円
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POCO F7 Ultra [16GB/512GB]
一括：通常価格109,800円→のりかえ価格89,800円
24回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,743円
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Xiaomi 15 [12GB/256GB]
一括：通常価格119,980円→のりかえ価格99,800円
24回：通常価格5,006円→のりかえ価格4,160円
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Xiaomi 15 [12GB/512GB]
一括：通常価格134,800円→のりかえ価格109,800円
24回：通常価格5,662円→のりかえ価格4,577円
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iPhone 16 [128GB] 未使用品
一括：通常価格121,980円→のりかえ価格109,800円
24回：通常価格5,094円→のりかえ価格4,577円
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Xiaomi 15 Ultra [16GB/512GB]
一括：通常価格179,800円→のりかえ価格154,800円
24回：通常価格7,503円→のりかえ価格6,451円
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AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット
一括：通常価格194,500円→のりかえ価格169,800円
24回：通常価格8,108円→のりかえ価格7,076円
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Xiaomi 15 Ultra [16GB/1TB]
一括：通常価格199,800円→のりかえ価格177,800円
24回：通常価格8,328円→のりかえ価格7,409円