インターネットイニシアティブ（IIJ）は4月22日、個人向けSIMフリー端末販売サービス「IIJmioサプライサービス」において、Nothing製スマートフォン「Nothing Phone（3a）」の販売を開始した。また、Xiaomi製スマートフォン「POCO F7 Pro」と「POCO F7 Ultra」を4月25日より販売開始する。

Nothing Phone（3a）

Nothing Phone（3a）

「Nothing Phone（3a）」は、Qualcomm製のSnapdragon 7s Gen 3を搭載し、0.6倍から30倍ズームに対応するカメラシステムを備えたAndroidスマートフォン。前モデル同様におサイフケータイ機能を搭載し、背面にはLEDライトを配置した「Glyphインタフェース」を採用する。

IIJmioで取り扱うのはメモリ8GB／ストレージ128GBの構成で、販売価格は一括払い時54,800円、24回払い時月額2,289円×24回（24回払いは回線サービスの契約と同時に購入する場合に利用可能）。端末補償オプション費用は月額550円。カラーはブラックとホワイトの2色展開。

ディスプレイは約6.77インチ（2,392×1,080ドット）で、カメラ構成はアウトカメラが5,000万画素（広角）＋800万画素（超広角）＋5,000万画素（望遠）、インカメラは3,200万画素。サイズは約W77.5×D8.35×H163.52mm、重量は約201g。対応SIMはnanoSIM×2、eSIM×1で、OSはAndroid 15。

通信方式は5G（n1／3／5／7／8／12／20／28／38／40／41／66／77／78）、LTE（B1／2／3／4／5／7／8／12／18／19／20／26／28／38／39／40／41／42／48／66）、3G（B1／2／4／5／6／8／19）に対応。IIJmioモバイルサービス ギガプランのほか、タイプD／タイプA、モバイルプラスサービス（従量制プラン）、eSIMサービス（データプラン ゼロ）にも対応する。

POCO F7 Pro

POCO F7 Pro

「POCO F7 Pro」は、Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platformを採用し、最大120Hzのリフレッシュレート対応有機ELディスプレイを搭載。6,000mAhの大容量バッテリーと90Wの急速充電機能により、ゲーム用途にも適している。

IIJmioでの販売価格は、メモリ12GB／ストレージ256GBモデルが69,980円で、分割払いを利用する場合は月額2,927円×24回。メモリ12GB／ストレージ512GBモデルは79,800円で、分割払い時は月額3,334円×24回。端末補償オプション費用は550円。カラーはブラック／シルバー／ブルーの3色展開。

ディスプレイは約6.67インチ（3,200×1,440ドット）、カメラはアウトカメラが5,000万画素（F1.6）＋800万画素（F2.2）、インカメラが2,000万画素。サイズは約W74.95×D8.12×H160.26mm、重量約206g。対応SIMはnanoSIM×2で、OSはXiaomi HyperOS 2.0。

通信方式は5G（n1／2／3／5／7／8／20／26／28／38／40／41／48／66／77／78）、4G（B1／2／3／4／5／7／8／18／19／20／26／28／38／40／41／42／48／66）、3G（B1／2／4／5／6／8／19）、GSM（850／900／1800／1900MHz）に対応。対応サービスは、IIJmioモバイルサービス ギガプラン、IIJmioモバイルサービス タイプD／タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス 従量制プラン。

POCO F7 Ultra

POCO F7 Ultra

「POCO F7 Ultra」は、CPUにSnapdragon 8 Elite Mobile Platformを採用し、120Wの急速充電機能に対応したフラッグシップモデル。​グラフィック性能を向上させる「VisionBoost D7」を搭載し、快適なゲームプレイが可能。​

IIJmioでの販売価格は、メモリ12GB／ストレージ256GBモデルが99,980円で、分割払いを利用する場合は月額4,170円×24回。メモリ16GB／ストレージ512GBモデルは109,800円で、分割払い時は月額4,577円×24回。端末補償オプション費用は550円。カラーはイエロー／ブラックの2色展開。

ディスプレイサイズは約6.67インチ（3200×1440ドット）、カメラはアウトカメラが約5,000万画素（F1.6）+約5,000万画素（F2.0）+約3,200万画素（F2.2）、インカメラは3,200万画素。本体サイズは約W74.95×D8.39×H160.26mm、重さ約206g。対応SIMはnanoSIM×2。OSはXiaomi HyperOS 2.0。

通信方式は5G：n1／2／3／5／7／8／20／26／28／38／40／41／48／66／77／78、4G：B1／2／3／4／5／7／8／18／19／20／26／28／38／40／41／42／48／66、3G：B1／2／4／5／6／8／19、GSM：850／900／1800／1900MHz。対応サービスはIIJmioモバイルサービス ギガプラン、タイプD／タイプA、モバイルプラスサービス（従量制プラン）に対応。

期間限定 のりかえ価格

今回販売開始となる3機種5モデルは、6月2日までにIIJmioモバイルサービス ギガプランのMNP転入申し込みと同時に購入すると、期間限定の「のりかえ価格」が適用される。たとえば「Nothing Phone（3a）」は、通常54,800円のところ、のりかえ価格で36,800円となる。それぞれの期間限定のりかえ価格は下記のとおり。