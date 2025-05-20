シャオミ・ジャパンは5月20日、ケーブル内蔵モバイルバッテリー新製品「Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable)」（以下、33W Magnetic Power Bank）および、「XIaomi 22.5W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable)」（以下、22.5W Power Bank）を発売した。
店頭予想価格は、33W Magnetic Power Bankが4,480円前後、22.5W Power Bankが2,780円前後の見込み。
33W Magnetic Power Bankは、ケーブルを内蔵したマグネット接着対応モバイルバッテリー。対応スマートフォンの有線充電および、ワイヤレス充電が可能で、小型サイズながら10,000mAh相当のバッテリーを搭載する。
出力はUSB-C×2（うち1ポートは内蔵ケーブル）とワイヤレスで、USB-Cは最大33W出力、ワイヤレスは最大7.5W出力に対応する。本体サイズは109×68.5×19.8mm、重さは238g。カラーはブラック、ホワイトの2色。
22.5W Power Bankも同じくケーブル内蔵型のモバイルバッテリー。最大3台のデバイスを同時に充電でき、20,000mAh相当のバッテリーを搭載する。
出力はUSB-C×2（うち1ポートは内蔵ケーブル）とUSB-Aで、最大22.5W出力に対応する。本体サイズは128×73×32mm、重さは342g。カラーはブラック、ホワイトの2色。