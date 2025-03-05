先に概要をご紹介したRadeon RX 9070 XT/Radeon 9070の性能比較掲載がやっと解禁になったので、早速性能をお届けしたいと思う。ちなみに国内発売開始は3月7日(金)の午前11時との事だ。

評価機材

概要の際にご紹介した様に、Radeon RX 9070 XT/9070はAMDのReferenceの提供が無いので、OEMパートナーから提供された製品での比較となる。今回は

ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070(Photo01～11)

ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT(Photo10～22)

の2枚を利用した。

Photo01: TUF Gamingブランドにしてはちょっと黒っぽいパッケージ

Photo10: GPU-Zによる情報。定格だとBoost 2540MHzなので、4.3%ほどのOC設定である。メモリは2518MHz。本来はGDDR6 20Gbpsなので、若干OCっぽいがこれはOSC側の問題でOC動作を狙ったわけではないと思われる。

Photo11: Power Limitは-30%～+10%。定格のTBPは220Wなので154W～242Wの範囲ということになる。

Photo19: 外見から判断できる、TUF Gaming Radeon RX 9070との唯一の違いが8pin補助電源コネクタの数である。

Photo20: このアングルで見ても、やはり基板とかコンポーネント、カバーなどは共通と考えざるを得ない。

Photo21: こちらは定格のBoostが2970MHzのところ、3060MHzまで引き上げられている。OC率は3%といったところ。

Photo22: Power Limitは同じく-30%～+10%。TBPが定格だと304Wなので、212.8W～334.4Wの範囲ということになる。

また性能の比較用にはAMD経由で

ASRock Radeon RX 7800 XT Phantom Gaming 16GB OC(Photo23～31)

Photo26: 見た目にはTUF Gaming系よりも小さく見えるが、実はそれなりに大きい。

Photo27: このアングルだと補助電源コネクタが隠れて見えない位置に。

の他、ASUSより

ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition 20GB

ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X(Photo32～40)

ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X OC Edition(Photo41～49)

Photo35: 一応角を丸めてはあるが、ProArt GeForce RTX 4070 Ti SUPERに比べると角ばったデザインのためか、ゴツく感じてしまう。

Photo36: 長さは短めだが高さがあるので、幅広ケースでないと苦しそう。

Photo41: ゲーム向けというよりもクリエーター向けのブランドであるProArtのGeForce RTX 4070 Ti。

Photo42: 295mm×102mm×50mm、1074.1g(いずれも実測値)とそれなりに大きいはずなのに、Dual GeForce RTX 4070 OC Editionよりも小さく感じるのはデザインのおかげか？

Photo43: 裏面も、ファンの開口部にロゴを合わせるといった感じで、Gaming向けとは異なるデザイン方向なのが判る。

をお借りして行った。

テスト環境は表1に示す通りである。本当だったらRyzen 7 9800X3Dあたりを用意したかったのだが、ちょっとタイミング的に間に合わずRyzen 7 7800X3Dとなってしまった。

■表1 CPU Ryzen 7 7800X3D M/B ASUS PRIME X670E-PRO WiFi-CSM BIOS Version 3208 Memory Crucial CP16G60C48U5.M8B2VENGEANCE CMK32GX5M2D6000Z36

DDR5-6000 CL48 16GB×2 Video ・ASRock Radeon RX 7800 XT Phantom Gaming 16GB OC

・ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition 20GB ・ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070

・ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT ・ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X

・ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X OC Edition Driver Radeon Software Adrenalin Edition 25.2.1 Radeon Software Adrenalin Edition 24.30.31.03 Press Build GeForce Game Ready Driver 572.60 WHQL Storage Crucial P3 Plus 1TB(M.2/PCIe 4.0 x4)(Boot)

Crucial P3 Plus 2TB(M.2/PCIe 4.0 x4)(Data) OS Windows 11 Pro 英語版 24H2 Build 26100.3323

グラフ中の表記は

RX 7800 XT ：ASRock Radeon RX 7800 XT Phantom Gaming

RX 7900 XT ：ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition

RX 9070 ：ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070

RX 9070 XT ：ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT

RTX 4070 ：ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition

RTX 4070 Ti Super：ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti SUPER

となっている。また解像度表記も何時もの通り

2K ：1920×1080pixel

2.5K：2560×1440pixel

3K ：3200×1800pixel

4K ：3840×2160pixel

としている。

Game Benchmarkについては以前とほぼ同じ設定であるが、ちょっと変更した部分もあるので、変更したものだけ追加で説明を行う。大筋は以前と変わらない。基本的なスタンスは

FSR/RSR/DLSSなどのSuper Resolutionやフレーム生成機能は全て無効化

NVIDIAに特有の描画サポート(NVIDIA Reflexなど)は使わない。

AMDのFidelityFXについては、NVIDIAのGPUでも利用できるものはそのまま利用。そうでない機能(例えばFidelityFX Denoiser)は無効化

としている。今回はあくまでもGPUの生の性能比較であり、Super Samplingの有無は利用するタイトルによって状況が変わってくるからだ。とりあえずFSR4とかDLSS4の様なフレーム生成は最新タイトルに限られるし、古いものならDLSS 3までとかRSR(Radeon Super Sampling)でカバーできるからあとはユーザーの好み(どこまでの描画劣化を許容できるか)で決まる話であり、ベンチマークに採用するための基準が定まらないためである。

◆3DMark v2.31.8372(グラフ1～3)

3DMark v2.31.8372

UL Benchmarks

https://benchmarks.ul.com/3dmark

グラフ1

グラフ2

グラフ3

ではまず3DMarkから。Overall(グラフ1)を見ると、負荷の軽いNightRaid/WildLifeはGeForce無双といった感じになっているが、SolarBay以降になるとかなりRadeon RX 7090/7090 XTが健闘しているのが判る。特筆すべきはRay Tracingを多用するPortRoyal/SpeedWayや、Vulkan ray tracingを使うSolarBayでRadeon RX 7090がRadeon RX 9700 XT以上の性能を出し、GeForce RTX 4070は凌いでいる事だ。流石にGeForce RTX 4070 Ti Superには及ばないが、こちらはRadeon RX 7090 XTの相手であって、同等以上のスコアを出している。スコア、といってももうCPU性能は関係ない(同じCPUを使っている)から、実質的にはGraphics Score(グラフ2)と傾向は同じであり、純粋にこうした負荷の高いレンダリング処理で同等以上の性能を出している、としてよいかと思う。元々CESにおける発表で、Radeon RX 9070 XTはGeForce RTX 4070 Ti相当、Radeon RX 9070はGeForce RTX 4070 Super対抗という位置づけが成されていたが、3DMarkの結果を見る限りこの目標は達成できているように思う。

ところでRadeon RX 9070 XT/9070はPCI Express Gen5対応のGPUとされており、これをPCI Express Testで確認してみた(グラフ3)。結果はご覧の様にGen 4の場合のほぼ倍の帯域が利用できており、正しくPCI Express Gen5であると確認できた(後でSandraでも同じテストを行う)。