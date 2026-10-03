NVIDIA、メモリ半分の64GB版「DGX Spark」を4,999ドルで投入。2台連結で使いやすいアシスタントも

NVIDIAは2日、デスクトップAIスーパーコンピュータ「DGX Spark」に、64GBユニファイドメモリ搭載モデルを追加すると発表した。グローバルでは価格は4,999ドルからで、Acer、ASUS、Dell、GIGABYTE、HP、MSIから10月23日に発売する。

従来のDGX Sparkは128GBメモリを搭載していたが、新モデルではこれを64GBに半減。一方で、GB10 Grace Blackwell SuperchipやDGX OS、NVIDIAのAIソフトウェアスタックなどはそのまま利用できる。64GBモデル単体では最大1,000億パラメータのAIモデルをサポート。NVIDIAは用途として推論やファインチューニングに加え、クラウドを利用せずローカルで常時稼働するコーディング/リサーチAIエージェントなども挙げている。

より大きなメモリ空間が必要になったときは、2台のDGX Sparkを連結できる。ConnectX-7をQSFPケーブルで直接接続し、「NVIDIA Sync Cluster Assistant」を利用することで、128GBのメモリを使ったクラスタを構築可能。最大2,000億パラメータのモデルを扱えるという。NVIDIAによるQwen3.8 27Bを用いたテストでは、64GBモデル2台の構成で1台時と比べ最大1.7倍の性能を記録したとしている。

また、10月末には「NVIDIA Sync Model Launcher」も提供予定。Qwen3.8 27BなどのローカルAIモデルを単体またはクラスタ構成のDGX Sparkへ導入し、PCのブラウザから利用できる。OpenCodeをモデルへ接続する設定も自動で行なえるという。