2025年3月22日、23日の2日間、両国国技館にて『VSPO! SHOWDOWN powered by RAGE』が開催される。

イベントでは、次世代 Virtual esports Project「ぶいすぽっ!」のメンバーがeスポーツの現役プロ選手や元プロ選手、ストリーマーといった強敵を相手に、5つのゲームタイトルで挑む。

また、当日は会場限定でプレゼントのお渡し会やお見送り会も用意しているほか、イラストレーター「二色こぺ」さん描き下ろしイラストを使用したイベント限定グッズの販売も行う。

会場:両国国技館

時間:

[DAY1]開場 12:00 / 開演 13:30 / 終演 20:30 ※予定

[DAY2]開場 12:00 / 開演 13:30 / 終演 21:30 ※予定

チケット:

[DAY1 入場チケット]全席指定・特典付き 9,900円

[DAY2 入場チケット]全席指定・特典付き 9,900円

ゲームタイトル:

[DAY1]Alliance of Valiant Arms、Call of Duty: Black Ops 6、STREET FIGHTER 6

[DAY2]League of Legends、VALORANT