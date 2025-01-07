マウスコンピューターは1月7日、ゲーミングブランド「G TUNE」と法人向けPCブランド「MousePro」から、Intel Core Ultraプロセッサ（シリーズ2）を搭載したデスクトップPCを発表した。

同社Webサイトやマウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune：Garage大阪、電話通販窓口、法人営業窓口などを通じて販売開始する。具体的な発売時期はマウスコンピューターWebサイトで告知する。

G TUNE DG-I7G7S

Intel Core Ultraプロセッサ（シリーズ2）はIntel初のデスクトップ向けCore Ultraブランド製品。搭載マザーボードはIntel B860チップセットで、Thunderbolt 4や2.5GbE対応LANのほか、PCI Express 5.0対応のPCI Express x16スロットも備える。

構成の一例として、Intel Core Ultra 7 265プロセッサ、VIDIA GeForce RTX 4070 SUPERグラフィックス、32GBメモリ、1TB M.2 NVMe SSDストレージを搭載した「G TUNE DG-I7G7S」は349,800円で販売予定。

MousePro BP-I7N40

またIntel Core Ultra 7 265プロセッサ、NVIDIA RTX 4000 Ada世代グラフィックス、32GBメモリ、500GB M.2 NVMe SSDストレージを搭載した「MousePro BP-I7N40」は560,780円で販売予定。