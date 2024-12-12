ソフトバンクは12月12日、フランスやオランダ、サウジアラビアなどで国際ローミングサービスを拡充した。今回発表された国際ローミング拡充の内容は以下のとおり。

国・地域 対応ネットワーク 事業者
フランス VoLTE Bouygues Telecom
オランダ Vodafone Netherlands
サウジアラビア Zain SA
エストニア TELE2 EESTI AS
ラトビア TELE2 Latvia
リトアニア TELE2 Lithuania
バングラデシュ LTE Banglalink
モルドバ Moldcell
グアム 5G IT&E
リヒテンシュタイン Swisscom

国際ローミングの利用にあたっての申し込みは不要だが、対応していないスマートフォン機種もあるため、各国・地域での対応状況と料金をソフトバンクのWebサイトで確認しておくことがオススメ。なお海外での通話料・通信料は国内料金プランの無料通信／各種定額サービス／割引サービスの対象外（一部除く）となるため、利用の際には注意されたい。

今回追加された国はいずれも、海外向けパケット定額サービス「海外あんしん定額（980円／24時間／3GB）」や「海外パケットし放題」の対象となっている。

国際ローミングの対象国・地域は順次拡大中で、ソフトバンクのWebサイトで対応状況を確認できる。