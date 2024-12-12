ソフトバンクは12月12日、フランスやオランダ、サウジアラビアなどで国際ローミングサービスを拡充した。今回発表された国際ローミング拡充の内容は以下のとおり。
|国・地域
|対応ネットワーク
|事業者
|フランス
|VoLTE
|Bouygues Telecom
|オランダ
|Vodafone Netherlands
|サウジアラビア
|Zain SA
|エストニア
|TELE2 EESTI AS
|ラトビア
|TELE2 Latvia
|リトアニア
|TELE2 Lithuania
|バングラデシュ
|LTE
|Banglalink
|モルドバ
|Moldcell
|グアム
|5G
|IT&E
|リヒテンシュタイン
|Swisscom
国際ローミングの利用にあたっての申し込みは不要だが、対応していないスマートフォン機種もあるため、各国・地域での対応状況と料金をソフトバンクのWebサイトで確認しておくことがオススメ。なお海外での通話料・通信料は国内料金プランの無料通信／各種定額サービス／割引サービスの対象外（一部除く）となるため、利用の際には注意されたい。
今回追加された国はいずれも、海外向けパケット定額サービス「海外あんしん定額（980円／24時間／3GB）」や「海外パケットし放題」の対象となっている。
国際ローミングの対象国・地域は順次拡大中で、ソフトバンクのWebサイトで対応状況を確認できる。