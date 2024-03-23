ソフトバンクは3月21日より、インド／グアム／イタリア／スペインなど13の国・地域で5G国際ローミングサービスの提供を開始した。また3月27日より、アイルランドでの5G国際ローミングサービスの提供を開始する。
5G国際ローミングの提供開始により、対象国・地域ではソフトバンク契約スマートフォン／タブレット等での高速なデータ通信が行えるようになり、海外向けパケット定額サービス「海外あんしん定額（980円／24時間／3GB）」や「海外パケットし放題」も利用できるようになる。
それぞれの国・地域で5G国際ローミングを提供する事業者は下表のとおり。
|国
|事業者
|提供開始日
|インドネシア
|Telkomsel
|3月21日
|インド
|AirTel
|グアム
|GTA
|イタリア
|WINDTRE
|バチカン
|エストニア
|Elisa Estonia、Telia Eesti
|ラトビア
|Bite Latvija、LMT
|リトアニア
|Bite、Telia
|モナコ
|Monaco Telecom
|ポーランド
|Orange Poland、T-Mobile Polska
|スペイン
|Orange Spain
|カナリア諸島
|スペイン領北アフリカ
|アイルランド
|Vodafone Ireland
|3月27日
国際ローミングの利用にあたっての申込は不要だが、対応していないスマートフォン機種もあるため、各国・地域での対応状況と料金をソフトバンクのWebサイトで確認しておくことがオススメ。なお海外での通話料・通信料は国内料金プランの無料通信／各種定額サービス／割引サービスの対象外（一部除く）となるため、利用の際には注意されたい。
5G国際ローミングの対象国・地域は順次拡大中で、ソフトバンクのWebサイトで対応状況を確認できる。