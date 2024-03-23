ソフトバンクは3月21日より、インド／グアム／イタリア／スペインなど13の国・地域で5G国際ローミングサービスの提供を開始した。また3月27日より、アイルランドでの5G国際ローミングサービスの提供を開始する。

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5G国際ローミングの提供開始により、対象国・地域ではソフトバンク契約スマートフォン／タブレット等での高速なデータ通信が行えるようになり、海外向けパケット定額サービス「海外あんしん定額（980円／24時間／3GB）」や「海外パケットし放題」も利用できるようになる。

それぞれの国・地域で5G国際ローミングを提供する事業者は下表のとおり。

事業者 提供開始日
インドネシア Telkomsel 3月21日
インド AirTel
グアム GTA
イタリア WINDTRE
バチカン
エストニア Elisa Estonia、Telia Eesti
ラトビア Bite Latvija、LMT
リトアニア Bite、Telia
モナコ Monaco Telecom
ポーランド Orange Poland、T-Mobile Polska
スペイン Orange Spain
カナリア諸島
スペイン領北アフリカ
アイルランド Vodafone Ireland 3月27日

国際ローミングの利用にあたっての申込は不要だが、対応していないスマートフォン機種もあるため、各国・地域での対応状況と料金をソフトバンクのWebサイトで確認しておくことがオススメ。なお海外での通話料・通信料は国内料金プランの無料通信／各種定額サービス／割引サービスの対象外（一部除く）となるため、利用の際には注意されたい。

5G国際ローミングの対象国・地域は順次拡大中で、ソフトバンクのWebサイトで対応状況を確認できる。