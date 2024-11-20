アンカー・ジャパンは11月20日、11月27日からAmazonで開催する「Amazonブラックフライデー 先行セール」と「Amazonブラックフライデー」において、充電器やデジタル家電280製品以上を最大56％オフで販売すると発表した。

Amazonブラックフライデー 先行セールは11月27日0時～11月28日23時59分に、Amazonブラックフライデーは11月29日0時～12月6日23時59分に開催する特別セール。これらのセール開催に伴い、アンカーでは充電器、ロボット掃除機、ポータブル電源、オーディオ製品などを、今年最安値となる最大56％オフで販売する。

注目商品を一部紹介すると、加圧式デュアル回転モップなどによる驚異的な掃除力を備えるロボット掃除機「Eufy X10 Pro Omni」を22％オフの77,770円で販売。発売以来の最安となる。そのほかの発売以来最安値製品として、完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」、大容量ポータブル電源「AnkerSolix C1000 Portable Power Station」なども用意する。おもなセール品は以下の通り。

ポータブル電源

Anker Solix C1000 Portable Power Station ダークグレー

セール価格：79,900円（43％オフ）

バッテリー機能搭載USB充電器

Anker Power Bank（10000mAh、Fusion、Built-In USB-C ケーブル）ブラック

セール価格：5,790円（28％オフ）

電源タップ

Anker Prime Charging Station（8-in-1、240W）ブラック

セール価格：13,990円（30％オフ）

ワイヤレス充電器

Anker MagGo Wireless Charging Station（Foldable 3-in-1）ブラック

セール価格：9,990円（33％オフ）

会議用スピーカー

AnkerWork S600 Speakerphone ブラック

セール価格：16,990円（15％オフ）

USB急速充電器

Anker Prime Wall Charger（67W、3ports、GaN）ブラック

セール価格：4,990円（41％オフ）

ドッキングステーション

Anker 675 USB-C ドッキングステーション（12-in-1、Monitor Stand、Wireless）ダークグレー

セール価格：22,900円（31％オフ）

ケーブル

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m ミッドナイトブラック

セール価格：1,390円（26％オフ）

セール対象になるAnkerブランドの製品の一部

完全ワイヤレスイヤホン

Soundcore Liberty 4ミッドナイトブラック

セール価格：9,990円（33％オフ）

オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン

Soundcore AeroFit ブラック

セール価格：10,990円（15％オフ）

ヘッドホン

Soundcore Space One ブラック

セール価格：8,490円（23％オフ）

Bluetooth スピーカー

Soundcore Motion X600 スペースグレー

セール価格：16,290円（35％オフ）

モバイルプロジェクター

Nebula Capsule 3 ブラック

セール価格：52,490円（25％オフ）

ロボット掃除機

Eufy X10 Pro Omni ブラック

セール価格：77,770円（22％オフ）

ロボット掃除機

Eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro ブラック

セール価格：159,920円（20％オフ）

体重体組成計

Eufy Smart Scale P2 Pro ブラック

セール価格：4,490円（36％オフ）

紛失防止トラッカー

Eufy Security SmartTrack Card ブラック

セール価格：2,690円（33％オフ）