ハピネットは、「Happinet Indie Collection」より『Outer Wilds: Archaeologist Edition』（パッケージ版）を2024年10月24日に発売した。
プラットフォームはNintendo Switch、PlayStation 5。また、通常版に加えて、オリジナル特典付きの特装版を販売する。通常版が4,950円、特装版が7,480円。
なお、本作には有料追加コンテンツ「Outer Wilds: Echoes of the Eye」も収録される。
『Outer Wilds: Archaeologist Edition』は、繰り返す22分のタイムループに囚われた新米の宇宙飛行士となって、宇宙を旅する惑星探索アドベンチャー。謎に満ちた宇宙を舞台に、時間と共に変化する惑星などを探索する。
パッケージのジャケットや特装版の特典には、漫画『約束のネバーランド』作画担当の出水ぽすか先生による描き下ろしイラストを使用。初回購入特典として、ゲームの導入と宇宙への旅をサポートする「スターターガイドブック」が付属する。
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