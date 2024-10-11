EcoFlow Technology Japanは10月11日、Amazon「プライム感謝祭」にあわせて、EcoFlow Amazonストアで対象製品が最大55％オフとなるセールキャンペーン「秋のプライム感謝祭」を発表した。麦わら帽子型ソーラー「EcoFlow Power Hat」が10名に当たるキャンペーンも実施する。期間は10月14日から10月20日まで。

EcoFlowのAmazon「プライム感謝祭」への参加は今年で2回目。さまざまなニーズに応えるべく、異なる容量や機能を備えたポータブル電源、ソーラーパネルを最大55％オフで販売する。追加特典として、EcoFlowのAmazon公式ストアで5万円以上をカートに入れ、プロモーションコード「202410PD」を入力するとさらに5％オフが適用される。総額10万円以上購入するとEcoFlowトートバッグ（1,650円相当） が、総額15万円以上購入するとEcoFlow RAPID 65W GaN充電器（7,920円相当）がもらえる。セール対象商品の一例は以下の通り。

EcoFlow DELTA 3 Plus…価格:89,760円（40％オフ）

EcoFlow DELTA 3 Plus + EcoFlow 160W片面ソーラーパネルGen2…価格:105,875円（45％オフ）

EcoFlow RIVER 3（230）…価格:20,085円（35％オフ）

EcoFlow DELTA 3…価格:76,835（45％オフ）

EcoFlow DELTA 3 Plus

EcoFlow RIVER 3

麦わら帽子型ソーラー「EcoFlow Power Hat」が10名に当たる！

日除けと充電を同時に行える異色の帽子「EcoFlow Power Hat」のSNSキャンペーン。セール期間中にAmazon公式ストアで商品を購入した人が対象。そのうえで、EcoFlow公式Xアカウント「@EcoFlowJapan」をフォローし、ハッシュタグ「#EcoFlowPowerHatがあれば」と「EcoFlow Power Hat」の使い方や使用シーンに関する内容を付けて引用リポストすれば応募完了。抽選で10名に「EcoFlow Power Hat」をプレゼントする。応募期間は10月14日～10月18日。