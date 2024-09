PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「1,500円以下セール」が開催中だ。期間は2024年9月25日まで。

「1,500円以下セール」では、『Back 4 Blood: デラックス・エディション PS4 & PS5』を90%オフの1,155円で、『The Last of Us Remastered PlayStation Hits』を50%オフの1,094円で、『ボーダーランズ3 超レベルアップ・エディション PS4 & PS5』を90%オフの880円で、『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI プラチナ・エディション』を80%オフの1,100円で販売するなど、対象のコンテンツを割引価格で提供する。