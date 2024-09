AMD Radeon向け低遅延機能「Anti-Lag 2」がSDKとして公開へ - ゲーム側に組み込む機能

米AMDは9月5日、同社グラフィックス製品向けの低遅延機能「Anti-Lag 2」のSDKをGPUOpenで公開した。開発者はより容易にゲーム側への統合を行えるようになる。

Anti-Lag 2は、GPUでの描画遅延を低減するために活用できるRadeon向けの独自機能。ゲーム側に統合することでドライバ側ので操作が不要な点が特徴で、Anti-Lag+よりも大きな遅延の低減を行える点も長所。ゲーム側に統合されていればdllファイルの迂回等でBANされる危険もなく、ユーザー側は安心して有効化することが可能だ。

