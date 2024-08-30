Cygamesは、『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！』を8月30日に発売した。価格は4,840円。プラットフォームはNintendo Switch、PlayStation 4（PS4）、Steam。パッケージとダウンロードの通常版に加え、パッケージの「DELUXE BOX」、ダウンロードの「SPECIAL EDITION」をラインアップする。
また、ダウンロードコンテンツ（DLC）第1弾の配信日、およびDLC第2弾と第3弾にて登場するウマ娘を公開した。DLCの価格は各880円。
『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！』は、ドットで描かれたウマ娘たちによるハチャメチャカジュアルアクションゲーム。ウマ娘たちがチームを組んで、特別イベント「ハチャメチャGP（グランプリ）」に挑む。
DLC第1弾「DLC Vol.1 チーム＜アイリス＞」の配信日は9月26日。「ドゥラメンテ」、「シュヴァルグラン」、「サウンズオブアース」、「サトノクラウン」、「ロイスアンドロイス」の5人がプレイアブルキャラクターとして登場する。
「DLC Vol.2チーム＜ゼラニウム＞」で登場するのが、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』でも活躍した「ジャングルポケット」、「マンハッタンカフェ」、「アグネスタキオン」、「ダンツフレーム」、「フジキセキ」の5人。
「DLC Vol.3チーム＜プリムラ＞」では、コミカライズ『ウマ娘 プリティーダービー スターブロッサム』でも登場する「サクラローレル」、「マーベラスサンデー」、「サムソンビッグ」、「マヤノトップガン」、「ナリタブライアン」が登場する。
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