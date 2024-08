インディーゲームパブリッシングブランドの「PLAYISM」は、KOTAKE CREATEが開発を手掛けるウォーキングシミュレーター『8番出口』の続編『8番のりば』を2024年11月28日にNintendo Switch、PlayStation 4(PS4)、PlayStation 5(PS5)で発売する。価格は470円。

また、『8番出口』と『8番のりば』がセットになったパッケージ版も同日発売する。価格は3,300円。

『8番のりば』は、日本の地下通路や、リミナルスペース、バックルームなどにインスパイアされた短編ウォーキングシミュレーター『8番出口』の続編。永遠に走り続ける電車に閉じ込められているプレイヤーが、周囲の異変に注意しながら、脱出する方法を見つけるゲームだ。パッケージ版の初回生産分の特典として、ゲーム内に登場するポスター8種類が付属する。

