ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2024年9月6日にPlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『アストロボット』を発売することを記念して、体験イベント「『アストロボット』 超ビッグなスクリーンで遊ぼう」を開催する。

会場は渋谷ストリーム前 稲荷橋広場(東京都渋谷区渋谷3-21-3)。9月7日(土)11時から19時までと、9月8日(日)10時から18時までの2日間実施する。

会場には、およそ4m×7mの巨大LEDスクリーンを設置しており、ゆったりと椅子に座りながら約15分の『アストロボット』デモプレイを楽しめる。加えて、試遊ブースでは6台の試遊展示も予定しているほか、『アストロボット』のキービジュアルの前で写真が撮影できるフォトブースや、高さ約1.2mのアストロや仲間たちの大型アクリルスタンド、プレイステーション シェイプスロゴ(△〇×□)をモチーフとしたベンチなども用意する。

イベントで同タイトルを体験した人には「アストロボット特製ステッカー」をプレゼント、来場した人には特製うちわを配布する。







うちわの表裏のデザインとステッカーのイメージ

©2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.