2024年11月1日から2025年2月2日まで、麻布台ヒルズ ギャラリー（麻布台ヒルズ ガーデンプラザA MB階）にて、「ポケモン×工芸展̶ 美とわざの大発見̶」が開催される。
2023年3月から6月まで国立工芸館（石川県）にて開催された際は、工芸の多種多様な素材と技法で表現されたポケモンに関する展示を約70点公開。その後、アメリカや日本各地での巡回を経て、2024年11月より麻布台ヒルズ ギャラリーにて開催する。麻布台ヒルズ ギャラリーでは、今までの巡回展からバージョンアップ。数名の作家による追加作品を展示し、展示作品は約80点になる予定だ。
展覧会開催を記念して、会期中のトークイベントやワークショップの開催も決定。また、麻布台ヒルズギャラリーカフェにて、同展初となるコラボカフェの開催や、展覧会オリジナルグッズの販売も予定する。
【出品作家】（敬称略）
池田晃将、池本一三、今井完眞、植葉香澄、桂盛仁、桑田卓郎、小宮康義、城間栄市、須藤玲子、田口義明、田中信行、坪島悠貴、新實広記、林茂樹、葉山有樹、福田亨、桝本佳子、水橋さおり、満田晴穂、吉田泰一郎［五十音順］
チケット販売期間は以下の通り。「銀色のフリーカップ」＆ポストカード＆ショッパー付チケットや「金色のフリーカップ」付チケット、ロゴポストカード付チケット、ポケモン×工芸展 プレミアムパスポートなども用意する。
【会期前】前売りチケット
販売期間：2024年10月1日（火）12:00～2024年10月31日（木）23:59
対象入場期間：2024年11月1日（金）～2024年12月25日（水）
一般：1,500円
専門・大学生：1,300円
高校生・中学生：1,000円
4歳～小学生：300円
【会期中】前売チケット
前期分販売期間：2024年11月1日（金）00:00～2024年12月25日（水）18:30
後期分販売期間：2024年12月2日（月）10:00～2025年2月2日（日）18:30
※ローソンチケットの販売終了時間は2025 年2月2日（日）18:00
料金｜一般：1,600円
専門・大学生：1,400円
高校生・中学生：1,100円
4歳～小学生：400円
【会期中】窓口チケット
販売期間：2024年11月1日（金）10:00～2025年2月2日（日）18:30
料金｜一般：1,800円
専門・大学生1,600円
高校生・中学生1,300円
4歳～小学生600円
「銀色のフリーカップ」＆ポストカード＆ショッパー付チケット（抽選販売）
販売期間：2024年9月3日（火）12:00～2024年9月15日（日）23:59
特別鑑賞会日時：2024年10月31日（木）10:00～16:30
当選発表：2024年9月27日（金）中
料金：4,900円
「金色のフリーカップ」付チケット（数量限定）
販売期間：2024年9月3日（火）12:00～売切次第終了
対象入場期間：2024年11月1日（金）～2024年11月30日（土）
料金：3,900円
ロゴポストカード付チケット（数量限定）
販売期間：2024年9月3日（火）12:00～売切次第終了
対象入場期間：2024年11月1日（金）～2024年11月30日（土）
料金：1,500円
ポケモン×工芸展 プレミアムパスポート（数量限定）
一般開館中であれば会期中の平日・土日を問わず、何度でも、本人と同伴者1名が予約なしで入場できる。
販売期間：2024年9月3日（火）12:00～売切次第終了
対象入場期間：2024年11月1日（金）～2025年2月2日（日）
料金：7,000円
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