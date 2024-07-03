ソフトバンクは7月3日、Androidスマートフォン「motorola edge 50s pro」をソフトバンクブランドで7月12日に発売すると発表した。直営店価格は85,584円。「新トクするサポート（バリュー）」の対象となり、48回払いで購入し13カ月目に返却する場合は機種代金の負担額を12円に抑えられる。
同日にモトローラ・モビリティ・ジャパンから発表された「motorola edge 50 pro」のキャリア版にあたる。主な違いとしては、メモリ容量が12GBから8GBに減少するが、ソフトバンク限定色「バニラクリーム」が加わる。
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3を搭載するミドルハイ相当の性能で、広角5,000万画素＋超広角1,300万画素＋望遠（3倍）1,000万画素のトリプルカメラやDolby Atmos対応のステレオスピーカー、リフレッシュレート144Hzの6.7インチ有機ELディスプレイを備える。
ソフトバンクでは本機種を「神ジューデン」スマートフォン第4弾と位置付ける。Xiaomi 12T Pro（2022年12月発売）、OPPO Reno 10 Pro 5G（2023年10月発売）、Xiaomi 13T Pro（2023年12月発売）に続き、急速充電性能の高い機種に与えられるソフトバンク独自の名称となる。motorola edge 50s proは125Wの急速充電に対応しており、1％から100％まで約19分で充電できる。
motorola edge 50s proの主な仕様は以下のとおり。
- OS：Android 14
- SoC：Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- メモリ（RAM）：8GB
- 内部ストレージ（ROM）：256GB
- 外部ストレージ：非対応
- ディスプレイ：6.7インチ pOLED 2,712×1,220（20:9）リフレッシュレート144Hz
- アウトカメラ：約5,000万画素 F1.4 OIS PDAF（広角）＋約1,300万画素 F2.2（120°超広角／マクロ）＋約1,000万画素 F2.0（望遠3倍）
- インカメラ：約5,000万画素 F1.9
- バッテリー：4,500mAh
- 急速充電：有線125W／無線15W
- 外部端子：USB Type-C（USB 3.1、DP 1.4）
- 防水／防塵：IPX8／IP6X
- 生体認証：画面内指紋認証、顔認証
- その他の機能：NFC／FeliCa対応
- カラー：ブラックビューティ、リュクスラベンダー、バニラクリーム