バンダイナムコエンターテインメントとフロム・ソフトウェアは、両社が共同開発するアクションRPG『ELDEN RING(エルデンリング)』のダウンロードコンテンツ『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』が発売から3日間で世界累計売上本数500万本を突破したと発表した。

2024年6月21日にリリースされた『エルデンリング』のDLC『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』。売上本数には、ダウンロード版およびPCゲームプラットフォーム「Steam」からのダウンロード、また、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE EDITION』『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE DELUXE EDITION』『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE PREMIUM BUNDLE』『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE COLLECTOR’S EDITION』を含む。