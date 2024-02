FROMSOFTWARE(フロム・ソフトウェア)は、アクションRPG『ELDEN RING』の大型ダウンロードコンテンツ『SHADOW OF THE ERDTREE』について最新トレーラーを公開した。映像は約3分。そのなかで発売日が2024年6月21日に決定したことを発表した。DLCの価格は4,400円。2024年2月22日より予約受付を開始した。

『SHADOW OF THE ERDTREE』では、新たな舞台「影の地」でミケラをめぐる物語が描かれる。武器や魔法、戦技なども新たに追加されるという。

【プロローグ】

影の地

黄金樹の影に隠された地

神たるマリカが、降り立った場所

そして、謳われぬ戦い、粛清の地

メスメルの火に焼かれた場所

だから、ミケラは影の地に向かった

その黄金の身体も、力も、宿命も

全てを棄てた

ミケラは待つ

約束の王を



ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE ゲームプレイトレーラー【2024.02】

DLC単体のほか、「串刺し公、メスメル」スタチュー(全高約46cm)、『SHADOW OF THE ERDTREE』アートブック(ハードカバー仕様/40P)、『SHADOW OF THE ERDTREE』デジタルサウンドトラック(アプリ)などが付属する『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE COLLECTOR’S EDITION(DLCコード版)』パッケージ版(39,160円)や、『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE COLLECTOR’S EDITION(ゲームディスク版)』パッケージ版(43,780円)、本編+DLCセット『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE EDITION』(9,020円)などをラインアップする。