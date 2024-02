FROMSOFTWARE(フロム・ソフトウェア)は、公式Xアカウントにて『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』のトレーラーを2月21日24時に配信すると発表した。

『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』は、アクションRPG『ELDEN RING(エルデンリング)』のDLC。今回放送される映像の時間は約3分を予定する。音声は英語で、YouTubeの字幕機能に対応する。

本日、2月21日(水)24時より『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』のトレーラーを公開します。よろしければぜひご覧ください。

ELDEN RING Shadow of the Erdtree | Official Gameplay Reveal Trailer