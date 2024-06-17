iiyama PC、VTuberプロジェクト「ゆにれいど！」とスポンサー契約締結 - コラボPC発売

ユニットコムは6月14日、ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」において、「ゆにれいど！」とのスポンサー契約を締結し、コラボPCを発売した。スポンサー契約締結を記念して、購入特典やクーポン配布を行っている。
「ゆにれいど！」は、異世界をコンセプトに個性的なメンバーがそれぞれの強みを生かしたさまざまな企画やコンテンツを提供するというVTuberプロジェクト。コラボPCでは長時間のゲームプレイや配信活動でも安心して利用できるよう構成しており、ゲームプレイから動画編集まで幅広く対応できるとしている。
✨「ゆにれいど！」とのスポンサー契約締結✨— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) June 14, 2024
コラボ #ゲーミングPC 発売を記念して、WEBクーポン配布😊
5,000円OFF WEBクーポンコード：URD0614
利用期限：6/27(木)14:59
特集ページhttps://t.co/nOjSoIV5oI#ゆにれいど pic.twitter.com/9o50sioBws
LEVEL-R7B6-LCR79Z-XLX-URD [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 9 7950X3D
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：99,800円
LEVEL-R676-LC147F-RLX-URD [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i7-14700F
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2) ※実際の動作はDDR5-4400
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：246,800円
LEVEL-15FX155-i7-PLSX-URD
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i7-13700H
- メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
- ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：184,800円