ボーナスシーズン到来！ 人気ゲーミングPCも最大3万円還元の「超 ボーナス還元祭」

ユニットコムは6月14日、対象の新品パソコン・ゲーミングPCの購入に応じて最大3万円分相当の還元を付与する会員限定施策「超 ボーナス還元祭」を開始した。実施期間は7月1日(月)まで。
期間中、パソコン工房で対象の新品パソコン・ゲーミングPCを購入すると指定機種のスペックに応じて最大3万円分相当の還元を付与するキャンペーン施策。店舗では当社直営店舗で利用できる「商品券」、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元が行われる。
- 「NVIDIA RTX A6000」を搭載した新品デスクトップPC→ 30,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX A4500」を搭載した新品デスクトップPC→ 20,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 4070 Ti SUPER（GeForce RTX 4070 Ti - AMD Radeon RX 7700 XT）」を搭載した新品デスクトップPC→ 7,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 4060 Ti（GeForce RTX 3060 Ti - AMD Radeon RX 7600 XT - AMD Radeon RX 7600 - GeForce RTX 3050）」を搭載した新品デスクトップPC→ 5,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core i9（AMD Ryzen 9）」を搭載した新品デスクトップPC→ 2,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i7（AMD Ryzen 7）」を搭載した新品デスクトップPC→ 2,000円分相当還元
「GeForce RTX 4080」を搭載した新品ノートPC→ 15,000円分相当還元
「GeForce RTX 4060」を搭載した新品ノートPC→ 7,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i9」を搭載した新品ノートPC→ 5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i7（インテル Core Ultra 7）」を搭載した新品ノートPC→ 5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Celeron」を搭載した新品ノートPC→ 2,000円分相当還元