iiyama PC、『Forza Horizon 5』『Halo Infinite』推奨PCのRyzenモデルを更新

ユニットコムは5月20日、展開中の『Forza Horizon 5』『Halo Infinite』推奨ゲーミングPCにおいて、Ryzenモデルの構成を新パーツで更新した。いずれもカスタマイズして注文できるBTOに対応している。
『Forza Horizon 5』『Halo Infinite』を快適にプレイできることを独自に検証したゲーミングPC。今回発売されたのはRyzenプロセッサとRadeonグラフィックスを組み合わせており、高い性能を備えている。
LEVEL-R7X7-LCR78D-TEX-HI [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 7800X3D
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：AMD Radeon RX 7700 XT 12GB GDDR6
- 電源ユニット：800W 80PLUS GOLD認証 ATX電源
- 価格：311,800円
LEVEL-R7X7-LCR78D-TEX-FH5 [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 7700X
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：AMD Radeon RX 7700 XT 12GB GDDR6
- 電源ユニット：800W 80PLUS GOLD認証 ATX電源
- 価格：292,800円