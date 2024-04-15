PayPayは4月15日、地方自治体と連携して実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」において、2024年5月以降に実施予定の地域限定キャンペーン11件を発表した。

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「あなたのまちを応援プロジェクト」では、地方自治体と連携して地域経済を盛り上げることを目的に、地域限定の還元キャンペーンを行っている。今回発表された実施予定分を含めると459の自治体が参加しており、2回以上の実施は282自治体、累計キャンペーン数は994件にのぼる。

今回新たに実施が決まったキャンペーンは、岩手県大槌町（第4弾）、山形県庄内町（第4弾）、福島県川俣町（第2弾）、埼玉県三郷市（第2弾）、埼玉県坂戸市（第3弾）、東京都品川区（第3弾）、東京都練馬区（第4弾）、東京都西東京市（第5弾）、神奈川県相模原市（第3弾）、広島県竹原市（第5弾）、愛媛県伊予市（第4弾）の11件。

各自治体のキャンペーン内容は下表のとおり。

自治体 期間 還元率 上限
岩手県大槌町 6/1～6/30 20％ 1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
山形県庄内町 6/1～6/30 15％ 5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
福島県川俣町 5/1～5/14 20％ 5,000ポイント／回・期間
埼玉県三郷市 6/1～6/30 30％ 3,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
埼玉県坂戸市 6/1～6/20 30％ 2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
東京都品川区 6/1～6/30 20％ 2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
東京都練馬区 6/1～7/31 20％ 3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
東京都西東京市 6/1～10/31 10％ 1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
神奈川県相模原市 6/3～6/16 20％ 1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
広島県竹原市 6/1～7/15 30％ 1,500ポイント／回、10,000ポイント／期間
愛媛県伊予市 6/1～6/30 20％ 1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間