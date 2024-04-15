PayPayは4月15日、地方自治体と連携して実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」において、2024年5月以降に実施予定の地域限定キャンペーン11件を発表した。
「あなたのまちを応援プロジェクト」では、地方自治体と連携して地域経済を盛り上げることを目的に、地域限定の還元キャンペーンを行っている。今回発表された実施予定分を含めると459の自治体が参加しており、2回以上の実施は282自治体、累計キャンペーン数は994件にのぼる。
今回新たに実施が決まったキャンペーンは、岩手県大槌町（第4弾）、山形県庄内町（第4弾）、福島県川俣町（第2弾）、埼玉県三郷市（第2弾）、埼玉県坂戸市（第3弾）、東京都品川区（第3弾）、東京都練馬区（第4弾）、東京都西東京市（第5弾）、神奈川県相模原市（第3弾）、広島県竹原市（第5弾）、愛媛県伊予市（第4弾）の11件。
各自治体のキャンペーン内容は下表のとおり。
|自治体
|期間
|還元率
|上限
|岩手県大槌町
|6/1～6/30
|20％
|1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|山形県庄内町
|6/1～6/30
|15％
|5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|福島県川俣町
|5/1～5/14
|20％
|5,000ポイント／回・期間
|埼玉県三郷市
|6/1～6/30
|30％
|3,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
|埼玉県坂戸市
|6/1～6/20
|30％
|2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|東京都品川区
|6/1～6/30
|20％
|2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|東京都練馬区
|6/1～7/31
|20％
|3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|東京都西東京市
|6/1～10/31
|10％
|1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|神奈川県相模原市
|6/3～6/16
|20％
|1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|広島県竹原市
|6/1～7/15
|30％
|1,500ポイント／回、10,000ポイント／期間
|愛媛県伊予市
|6/1～6/30
|20％
|1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間