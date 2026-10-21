アイオーデータとチカクは10月21日、離れて暮らす親のスマートフォン操作にまつわるエピソードを募集する「スマホリタイア川柳キャンペーン」を開始した。スマホ操作に戸惑う親の様子や、使い方を教える子どもの奮闘などを五・七・五の川柳で表現して応募するもので、字余り・字足らずも受け付ける。応募期間は11月23日23時59分まで。

スマホリタイア川柳キャンペーン

XまたはWebフォームで募集、フォロー＆リポストのみの応募も可能

キャンペーンへの応募方法は「川柳投稿コース」と「フォロー＆リポストコース」の2種類がある。

川柳投稿コースは、XまたはWebフォームから応募できる。Xから応募する場合は、アイオーデータ公式X（@io_data）とちかく公式X（@chikakuofficial）の両アカウントをフォローし、アイオーデータのキャンペーン投稿をリポストしたうえで、ハッシュタグ「#スマホリタイア川柳」を付けて川柳を投稿する。

Xアカウントがなくても、専用Webフォームに川柳とペンネームなどの必要事項を入力して応募できる。1人で複数作品の応募も可能で、XとWebフォームのいずれを利用しても選考上の違いはない。 フォロー＆リポストコースは、両社の公式Xアカウントをフォローし、アイオーデータのキャンペーン投稿をリポストすれば応募できる。川柳の投稿は不要だ。

賞品は、複数のスマートフォン決済サービスのポイントなどと交換できるデジタルギフト「えらべるPay」。川柳投稿コースでは、memet賞とちかく賞にそれぞれ5万円分が贈られる。賞品と当選人数は以下のとおり。

memet賞 ：えらべるPay 5万円分（1名）

：えらべるPay 5万円分（1名） ちかく賞 ：えらべるPay 5万円分（1名）

：えらべるPay 5万円分（1名） 親のスマホあるある賞 ：えらべるPay 3,000円分（5名）

：えらべるPay 3,000円分（5名） 親のスマホほっこり賞 ：えらべるPay 3,000円分（5名）

：えらべるPay 3,000円分（5名） 参加賞 ：えらべるPay 500円分（抽選で100名）

参加賞は川柳投稿コース、フォロー＆リポストコースの両方が対象。当選は応募数や応募方法にかかわらず1人1回までで、各賞と参加賞の重複当選はない。

応募期間終了後に両社が選考・抽選し、参加賞を除く各賞を12月に公式Xで発表する。当選者にはXのダイレクトメッセージ、またはWebフォームに登録したメールアドレスで連絡する。

高齢者の「スマホリタイア」が企画の背景に

今回のキャンペーンは、年齢を重ねることでスマホの操作や連絡が難しくなる「スマホリタイア」に着目したもの。チカクの調査では、ひとり暮らしの高齢者の約6人に1人が、スマホの操作や連絡が難しくなる状態に直面しているという。

両社は、スマホ操作が難しくなった高齢者と家族を支援するテレビ電話サービスをそれぞれ提供している。

アイオーデータの「memet（めめっと）」は、物理ボタンを押すことで家族とテレビ電話ができる端末。一方、チカクがNTTドコモと協業して提供する「ちかく」は、親側の操作を必要とせず、テレビの大画面で家族と通話できる見守り機能付きサービスだ。

両社は今回のキャンペーンを通じて、離れて暮らす家族とのコミュニケーションや、親とスマホの付き合い方について考えるきっかけを提供したいとしている。