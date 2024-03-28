KDDI／沖縄セルラーは3月28日、Androidスマートフォン「BASIO active2」を発表した。au／UQ mobileの両ブランドで4月5日に発売する。各種割引適用前の価格は41,800円。

  • BASIO active2

    BASIO active2

シニアや初心者に向けた「BASIO」シリーズの最新機種。大きく押しやすい電話・メール専用ボタンを搭載し、ボタンには着信ランプを内蔵する。迷惑電話対策機能も搭載し、注意喚起や自動応答・録音により特殊詐欺などの被害を防ぐ。

BASIOシリーズとしては初めて、FeliCa（おサイフケータイ）に対応する。マイナンバーカードの「スマホ用電子証明書搭載サービス」も利用できる。

BASIO active2の主な仕様は以下のとおり。

  • OS：Android 14
  • SoC：Qualcomm Snapdragon 695 5G
  • メモリ（RAM）：4GB
  • 内部ストレージ（ROM）：64GB
  • 外部ストレージ：microSDXC対応（最大1TB）
  • ディスプレイ：5.7インチ 1,520×720（HD+）TFT液晶
  • アウトカメラ：約5,030万画素
  • インカメラ：約800万画素
  • 通信速度（5G）：受信時最大2.1Gbps／送信時最大218Mbps
  • SIM：nanoSIM／eSIM
  • Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth：5.1
  • バッテリー：4,000mAh
  • 外部端子：USB Type-C
  • 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
  • 生体認証：指紋認証、顔認証
  • その他の機能：NFC／FeliCa対応
  • サイズ：約158×71×9.4mm
  • 重量：約174g
  • カラー：シルバー、ネイビー、レッド