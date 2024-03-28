KDDI／沖縄セルラーは3月28日、Androidスマートフォン「BASIO active2」を発表した。au／UQ mobileの両ブランドで4月5日に発売する。各種割引適用前の価格は41,800円。
シニアや初心者に向けた「BASIO」シリーズの最新機種。大きく押しやすい電話・メール専用ボタンを搭載し、ボタンには着信ランプを内蔵する。迷惑電話対策機能も搭載し、注意喚起や自動応答・録音により特殊詐欺などの被害を防ぐ。
BASIOシリーズとしては初めて、FeliCa（おサイフケータイ）に対応する。マイナンバーカードの「スマホ用電子証明書搭載サービス」も利用できる。
BASIO active2の主な仕様は以下のとおり。
- OS：Android 14
- SoC：Qualcomm Snapdragon 695 5G
- メモリ（RAM）：4GB
- 内部ストレージ（ROM）：64GB
- 外部ストレージ：microSDXC対応（最大1TB）
- ディスプレイ：5.7インチ 1,520×720（HD+）TFT液晶
- アウトカメラ：約5,030万画素
- インカメラ：約800万画素
- 通信速度（5G）：受信時最大2.1Gbps／送信時最大218Mbps
- SIM：nanoSIM／eSIM
- Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：5.1
- バッテリー：4,000mAh
- 外部端子：USB Type-C
- 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
- 生体認証：指紋認証、顔認証
- その他の機能：NFC／FeliCa対応
- サイズ：約158×71×9.4mm
- 重量：約174g
- カラー：シルバー、ネイビー、レッド