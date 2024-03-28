KDDI／沖縄セルラーは3月28日、Androidスマートフォン「BASIO active2」を発表した。au／UQ mobileの両ブランドで4月5日に発売する。各種割引適用前の価格は41,800円。

BASIO active2

シニアや初心者に向けた「BASIO」シリーズの最新機種。大きく押しやすい電話・メール専用ボタンを搭載し、ボタンには着信ランプを内蔵する。迷惑電話対策機能も搭載し、注意喚起や自動応答・録音により特殊詐欺などの被害を防ぐ。

BASIOシリーズとしては初めて、FeliCa（おサイフケータイ）に対応する。マイナンバーカードの「スマホ用電子証明書搭載サービス」も利用できる。

BASIO active2の主な仕様は以下のとおり。