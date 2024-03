ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2024年3月22日発売予定のPlayStation 5用ソフトウェア『Rise of the Ronin』について、開発の裏側を紹介する「The Cause」 Behind the Scenes(メイキング映像3)を公開した。

映像では、「ストーリー」について詳細に紹介。プレイヤーの選択や旅の途中で出会うキャラクターたちと紡がれる「因縁」によって、ストーリーがさまざまに展開するという。

『Rise of the Ronin』 |「The Cause」 Behind the Scenes(メイキング映像3)

また『Rise of the Ronin』の3月22日発売を記念したSNSキャンペーンを実施中。『Rise of the Ronin』とPS5とセットで3名にプレゼントする。