ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2024年3月22日発売予定のPlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『Rise of the Ronin』について、開発の裏側を紹介する「The Beginning」 Behind the Scenes(メイキング映像1)を公開した。

映像では、幕末期の状況や新たな時代へと進んでいく日本の様相を開発の「Team NINJA」のクリエイターたちが紹介。また、映像監督兼シナリオを務めた大友啓史氏や作曲を手がけたイノン・ツゥール氏が、19世紀の日本をいかに詳細に再現したかを紹介する。

さらに、PlayStation.Blogでは、横浜から江戸、そして京都へと移っていく物語の舞台に加え、土地の人々からの依頼を受注する「草莽(そうもう)ミッション」、「流鏑馬」や「砲術訓練」、隠れている猫を見つけ出す「猫集め」など豊富なアクティビティなどについて紹介している。