ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は2024年3月22日に発売を予定しているPlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『Rise of the Ronin』について、2つのイベントを開催する。

1つ目は、2024年3月10日に京都で開催される「PlayStation Presents PLAY! PLAY! PLAY! 『Rise of the Ronin』 SPECIAL EVENT in KYOTO」。もう1つは、2024年3月17日に東京で開催される「『Rise of the Ronin』完成披露イベント プレミアム体験会」だ。どちらも2月22日から参加者募集を開始した。

「PlayStation Presents PLAY! PLAY! PLAY! 『Rise of the Ronin』 SPECIAL EVENT in KYOTO」では、MCの松嶋初音さんと、同作の開発を手掛けるコーエーテクモゲームスの開発チーム「Team NINJA」より、早矢仕洋介プロデューサー、安田文彦開発プロデューサー兼ディレクターによるトークを交えながら、ゲームプレイ紹介の公開収録を行う。イベントの模様は後日、PlayStation 公式 YouTubeチャンネルで公開される。

参加者は、ゲーム試遊で幕末のオープンワールドを約2時間にわたりたっぷりと体験できるほか、会場内には、作品の世界観を感じることができる展示やフォトスポットを用意する予定だという。

参加費用は無料。専用フォームからの事前応募制。応募多数の場合は抽選となる。申込期間は2月25日23時59分まで。参加「Aグループ」は12時30分受付開始予定、16時30分終了予定。参加「Bグループ」は15時受付開始予定/18時45分終了予定。会場は、京都市勧業館みやこめっせ 地下一階第1展示場(〒606-8343 京都府京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1)。

「『Rise of the Ronin』完成披露イベント プレミアム体験会」は、開発を手掛けるコーエーテクモゲームスの開発チーム「Team NINJA」より、早矢仕洋介プロデューサーと、安田文彦開発プロデューサー兼ディレクターが、作品の魅力や楽しみだけでなく、開発の経緯などここでしか聞けない内容を紹介するステージを実施予定だ。

こちらのイベントでも、参加者は、ゲーム試遊で幕末のオープンワールドを約2時間にわたりたっぷりと体験できるほか、会場内には、作品の世界観を感じることができる展示やフォトスポットを用意する予定だという。

参加費用は無料。専用フォームからの事前応募制。応募多数の場合は抽選となる。申込期間は2月28日23時59分まで。参加「Aグループ」は12時30分受付開始予定、16時30分終了予定。参加「Bグループ」は15時受付開始予定/18時45分終了予定。会場は、スターライズタワー スタジオアース(〒105-0011 東京都港区芝公園 4-4-7 東京タワーメディアセンター内)。

さらに、2024年3月16日より、オリジナルグッズがもらえる『Rise of the Ronin』先行店頭体験会も実施する。参加した人には「オリジナルステッカー」をプレゼントするほか、その場でX(旧Twitter)に体験した感想と指定のハッシュタグを投稿すると「オリジナルTシャツ」をプレゼントする。

店頭体験会 開催予定スケジュールは以下の通り。

エディオン横浜西口本店

開催日時:

2024年3月16日(土)11:00~19:00

2024年3月17日(日)11:00~19:00

住所:〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-16-1

開催場所:6階ゲームコーナー



エディオン広島本店

開催日時:

2024年3月16日(土)11:00~18:00

2024年3月17日(日)11:00~18:00

住所:〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2‐2‐18

開催場所:7階ゲームコーナー



エディオンなんば本店

開催日時:

2024年3月16日(土)11:00~19:00

2024年3月17日(日)11:00~19:00

住所 :〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3丁目2番18号

開催場所:7階ゲームコーナー



ビックカメラ名古屋駅西店

開催日時:

2024年3月16日(土)11:00~19:00

2024年3月17日(日)11:00~19:00

住所:〒450-6610 愛知県名古屋市中村区椿町6‐9

開催場所: 3階ゲームコーナー



ビックカメラ有楽町店

開催日時:

2024年3月16日(土)11:00~19:00

2024年3月17日(日)11:00~19:00

住所:〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-11-1

開催場所:4階ゲームコーナー



ビックカメララゾーナ川崎店

開催日時:

2024年3月16日(土)11:00~19:00

2024年3月17日(日)11:00~19:00

住所:〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1

開催場所: 1Fゲームコーナー



ヨドバシカメラ マルチメディア博多

開催日時:

2024年3月16日(土)11:00~19:00

2024年3月17日(日)11:00~19:00

住所:〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12

開催場所:3階ゲームコーナー



ビックカメラなんば店

開催日時:

2024年3月22日(金)11:00~20:00

住所:〒542-007大阪府大阪市中央区千日前2-10-1

開催場所: 7Fゲームコーナー



ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

開催日時:

2024年3月22日(金)11:00~20:00

2024年3月23日(土)11:00~19:00

2024年3月24日(日)11:00~19:00

住所:〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1

開催場所:6階ゲームコーナー



ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

開催日時:

2024年3月22日(金)11:00~20:00

2024年3月23日(土)11:00~19:00

2024年3月24日(日)11:00~19:00

住所:〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1-1

開催場所:ヨドバシ梅田5階ゲームコーナー



ジョーシン三宮一ばん館

開催日時:

2024年3月23日(土)11:00~19:00

2024年3月24日(日)11:00~19:00

住所:〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目2-16

開催場所:地下1階イベントスペース



ジョーシン日本橋店

開催日時:

2024年3月23日(土)11:00~19:00

2024年3月24日(日)11:00~19:00

住所:〒556-0005大阪府大阪市浪速区日本橋5‐9‐5

開催場所:1階ゲームコーナー



ヨドバシカメラマルチメディア札幌

開催日時:

2024年3月23日(土)11:00~19:00

2024年3月24日(日)11:00~19:00

住所:〒060-0806北海道札幌市北区北6条西5-1-22

開催場所:1階ゲームコーナー



ヨドバシカメラ マルチメディア仙台

開催日時:

2024年3月23日(土)11:00~19:00

2024年3月24日(日)11:00~19:00

住所:〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1丁目3番1号

開催場所:2階ゲームコーナー



そのほか、3月16日に開催予定の「ハピネットゲームフェス」にも出展予定だ。「CERO:D版」「CERO:Z版」どちらもプレイできる。こちらでは「オリジナルTシャツ」のプレゼントは行っていない。