2024年2月27日23時から、ポケモン公式YouTubeチャンネルで「Pokémon Presents」が配信される。
『ポケットモンスター 赤・緑』が発売された日である2月27日は「Pokémon Day（ポケモンデー）」。その「Pokémon Day」を記念して、2月27日23時から「Pokémon Presents（ポケモンプレゼンツ）」が配信される。公式YouTubeチャンネルで放送予定だ。
2月27日（火）はPokémon Day！— ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) February 20, 2024
Pokémon Dayを記念して、2月27日（火）23時から「Pokémon Presents」が配信決定！
公式YouTubeチャンネルで放送予定だよ。
ぜひチェックしてね！#ポケモンプレゼンツ #PokémonDay pic.twitter.com/oJSuQPJfyc
また、2024年の「Pokémon Day」を記念して、さまざまなシーンで活躍するポケモンたちのイラストを毎日公開するという。
Pokémon Dayまであと7日！— ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) February 20, 2024
当日までの間、ポケモンたちのイラストを毎日公開するよ。
本日2月20日（火）は『ポケモンマスターズ EX』！
マスターバディーズ「マジコスグラジオ＆マギアナ」が4月1日（月）14時59分まで登場中！
明日もお楽しみに！https://t.co/IsiIR4H5z3 #PokémonDay #ポケマスEX pic.twitter.com/IbmmRzJOeZ