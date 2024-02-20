2024年2月27日23時から、ポケモン公式YouTubeチャンネルで「Pokémon Presents」が配信される。

『ポケットモンスター 赤・緑』が発売された日である2月27日は「Pokémon Day（ポケモンデー）」。その「Pokémon Day」を記念して、2月27日23時から「Pokémon Presents（ポケモンプレゼンツ）」が配信される。公式YouTubeチャンネルで放送予定だ。

また、2024年の「Pokémon Day」を記念して、さまざまなシーンで活躍するポケモンたちのイラストを毎日公開するという。