KDDI／沖縄セルラーは3月1日より、18歳～25歳の「auマネ活プラン」新規加入者を対象として、最大8,400円相当のau PAY残高を還元する「auマネ活プラン じぶん支払スタート応援キャンペーン」を開催する。キャンペーン期間は5月31日まで。
このキャンペーンは、18歳から25歳の「auマネ活プラン」新規加入者が、通信料金の支払い方法として自身のau PAYカード（au PAYゴールドカードを含む）を設定すると、最大3カ月間、毎月2,000円相当のau PAY残高を還元するというもの。対象となる「auマネ活プラン」のラインアップは以下のとおり。
- auマネ活プラン 5G ALL STARパック2
- auマネ活プラン 5G／4G DAZNパック
- auマネ活プラン 5G／4G ドラマ・バラエティパック
- auマネ活プラン 5G／4G Netflixパック（P）
- auマネ活プラン 5G／4G Netflixパック
- auマネ活プラン 5G with Amazonプライム
- auマネ活プラン 5G／4G
加えて、下記のau金融サービスとのセット割にも還元特典が設定されており、合わせて毎月最大2,800円相当、3カ月で最大8,400円相当のau PAY残高還元が受けられる。
- au PAYカード特典：300円相当
- 適用条件：au PAYカード（au PAYゴールドカード、家族カード含む）会員であること
- auじぶん銀行特典：300円相当
- 適用条件：auじぶん銀行の口座を保有しており、auじぶん銀行ウェブサイト内でau IDの登録が完了していること
- 通信料金支払い特典：200円相当
- 通信料金の支払い方法にau PAYカードまたはauじぶん銀行を設定していること
申し込み受付期間は3月1日～5月31日。特典還元期間はプラン加入の申し込み2カ月後から4カ月後まで。還元は対象還元月の下旬ごろに行われる。