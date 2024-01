KDDIは、1月11日、スポーツ専門動画配信サービス「DAZN」に関連するau料金プランおよびpovo2.0トッピングの料金改定を発表した。

本家のDAZNも同日に3年連続の値上げが発表されており、月額3,700円から4,200円となることが決定した。これを受けて、KDDIでもDAZNのサービスを含むプランやトッピングの料金に反映したという流れだ。

「使い放題MAX 5G/4G DAZNパック」「auマネ活プラン 5G/4G DAZNパック」は9,768円→10,208円、「使い放題MAX 5G ALL STARパック2」「auマネ活プラン 5G ALL STARパック2」は10,747円→11,187円、「使い放題MAX 5G ALL STARパック」は10,527円→10,967円、povo2.0の「DAZN使い放題パック(7日間)」は925円→1,145円に改定する。

auの各料金プランは2024年3月利用分から、povo2.0のトッピングは3月1日購入分から新料金となる。

また、au/UQ mobile経由でDAZNに加入する場合の料金も、本家と同様に3,700円から4,200に改定する。au/UQ mobile利用料金から毎月110円引きという加入特典は継続する。