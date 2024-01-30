楽天モバイルが法人向け固定系ネットワークサービスを提供開始、「Rakuten Turbo」も

楽天モバイルは1月30日、法人顧客向けの固定系ネットワークサービスの提供を開始した。
拠点ごとに専用の光ファイバーを敷設するインターネット接続サービス「KOSOKU Access」のほか、VPNサービスやWDM専用線サービス、IPトランジットサービスも提供する。
また、店舗などに工事不要で導入しやすくすぐに使える通信手段として、4G／5G回線を用いるFWA（Fixed Wireless Access）サービスの「Rakuten Turbo」も個人向けに続いて法人へと提供対象を拡大する。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
楽天モバイル、“利用意思なし”の短期解約者に契約解除料を請求へ
ワイモバイルオンラインストア、iPhone 12 mini（中古品）を9,800円で販売中
【更新】楽天モバイルのSIMカード交換・再発行が0円→3,300円に、12月13日から
楽天モバイル、“利用意思のない契約”に対して損害金を請求へ
iPhone 14（128GB）が2万円引き、「Rakuten最強プラン」契約で
NTTドコモ、au (KDDI)、ソフトバンク、Y!mobile (ワイモバイル)に関する情報を集約。スマートフォンなどの端末製品や料金プラン、キャンペーン、割引情報などを掲載。