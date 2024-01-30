楽天モバイルが法人向け固定系ネットワークサービスを提供開始、「Rakuten Turbo」も

楽天モバイルは1月30日、法人顧客向けの固定系ネットワークサービスの提供を開始した。

拠点ごとに専用の光ファイバーを敷設するインターネット接続サービス「KOSOKU Access」のほか、VPNサービスやWDM専用線サービス、IPトランジットサービスも提供する。

また、店舗などに工事不要で導入しやすくすぐに使える通信手段として、4G／5G回線を用いるFWA（Fixed Wireless Access）サービスの「Rakuten Turbo」も個人向けに続いて法人へと提供対象を拡大する。