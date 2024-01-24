iiyama PC、GeForce RTX 4070 Ti SUPER搭載PC発売 - 約38万円から

ユニットコムは1月24日、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」およびiiyama PC クリエイターPCシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」から、GeForce RTX 4070 Ti SUPERを搭載モデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応しており、標準仕様での価格は374,800円から。
前モデルよりGPUメモリが増量され、インタフェースも拡張されて性能向上を実現した「GeForce RTX 4070 Ti SUPER」をグラフィックスに採用するデスクトップPC製品。今回発売されたモデルはゲーミングとクリエイター向けの両方で、いずれもBTOカスタマイズに対応する。
LEVEL-R7X7-LCR78D-UTX [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 7800X3D
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
- 価格：374,800円
LEVEL-R67A-LC147KF-UTX [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i7 14700KF
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
- 価格：379,800円
SENSE-F079-LC149KF-UTX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i9 14900KF
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
- 価格：409,800円