ユニットコムは1月24日、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」およびiiyama PC クリエイターPCシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」から、GeForce RTX 4070 Ti SUPERを搭載モデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応しており、標準仕様での価格は374,800円から。

iiyama PC、GeForce RTX 4070 Ti SUPER搭載PC発売 - 約38万円から

前モデルよりGPUメモリが増量され、インタフェースも拡張されて性能向上を実現した「GeForce RTX 4070 Ti SUPER」をグラフィックスに採用するデスクトップPC製品。今回発売されたモデルはゲーミングとクリエイター向けの両方で、いずれもBTOカスタマイズに対応する。

LEVEL-R7X7-LCR78D-UTX [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 7 7800X3D

メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X

価格：374,800円

LEVEL-R67A-LC147KF-UTX [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core i7 14700KF

メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X

価格：379,800円

SENSE-F079-LC149KF-UTX [Windows 11 Home]

SENSE-F079-LC149KF-UTX [Windows 11 Home]