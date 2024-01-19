ユニットコムが展開するコラボPCシリーズにおいて、いくつかのモデルが5,000円オフクーポン配布対象製品になっている。有効期限はそれぞれ異なる場合があるため、詳細は特設ページを要チェックだ。
「REIGNITE」 APEX部門 大会応援キャンペーン
- 対象モデル製品ページ
- クーポンコード：RIG_APEX0118
- 有効期限：2024年1月31日（水）15:59まで
「NORTHEPTION」APEX部門 大会応援キャンペーン
- 対象モデル製品ページ
- クーポンコード：NTH_APEX0118
- 有効期限：2024年1月31日（水）16:59まで
「PULVEREX」 APEX部門 大会応援キャンペーン
- 対象モデル製品ページ
- クーポンコード：PVX_APEX0119
- 有効期限：2024年2月1日（木）14:59まで
「SBI e-Sports」 APEX部門 大会応援キャンペーン
- 対象モデル製品ページ
- クーポンコード：SBI_APEX0119
- 有効期限：2024年2月1日（木）15:59まで
「Nebula e-Sports」APEX部門 大会応援キャンペーン
- 対象モデル製品ページ
- クーポンコード：NeS_APEX0119
- 有効期限：2024年2月1日（木）16:59まで