ディリゲントは、洪ENTEL Engineering Research and ConsultingのInspired Acousticsブランドが販売するイマーシブ・リバーブ・ワークステーション「INSPIRATA（インスピラータ）」の価格を改定（値下げ）した。
INSPIRATAは、現役の音響コンサルタントが研究・開発を行い、専門家のみが使用していたツールや測定値に基づいた空間データをバーチャルで再現したイマーシブ・リバーブ・ワークステーション（VST3/AAX/AUプラグイン）。日本国内では2022年よりディリゲントが販売・サポートを行っていた。
この度、本国での価格の改定により、日本国内でも販売価格を改定する運びとなった。新価格は以下の通り。
- Inspirata Professional：43,740円（旧価格72,900円）
- Inspirata Upgrade Personal to Professional：30,540円（旧価格50,900円）
- Inspirata Upgrade Lite to Professional：38,340円（旧価格63,900円）
- Inspirata Personal：17,340円（旧価格24,900円）
- Inspirata Upgrade Lite to Personal：10,430円（旧価格15,840円）
- Inspirata Lite：8,925円（旧価格11,900円）