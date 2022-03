ディリゲントは、洪ENTEL Engineering Research and ConsultingのInspired Acousticsブランドが販売するイマーシブ・リバーブ・ワークステーション「INSPIRATA(インスピラータ)」の日本での取り扱いを開始した。価格は11,900円からで、各種アップグレード版も用意する。

VST3/AAX/AUプラグインとして機能するイマーシブ・リバーブ・ワークステーション「INSPIRATA(インスピラータ)」

INSPIRATAは、現役の音響コンサルタントが研究・開発を行い、専門家のみが使用していたツールや測定値に基づいた空間データをバーチャルで再現したイマーシブ・リバーブ・ワークステーション(VST3/AAX/AUプラグイン)である。

「Room」ブラウザから、有名なコンサートホール、劇場、礼拝堂をはじめ、シンプルな室内まで、詳細にサンプリングされた音響空間を選択し、その場にいるかのように音源やバーチャル・マイクを配置、またそれらのパラメーターを自動化することで、空間の音響や響きをリアルタイムで調整できる。また、サラウンド構成をサポートしており、Dolby Atmosを含む最大22.2までのサラウンド出力オプションが選択可能となっている。

多様なニーズに応えるためのソリューションを提供するにあたって、異なる機能を持つ4つのエディションで展開。ラインナップは以下の通り。

Lite Edition

もっともシンプルなバージョンで、12GBのルーム・コンテンツ・ライブラリーを搭載。価格は11,900円。

Personal Edition

Lite Editionの機能を拡張したバージョンで、パラメーターの細かい調整が行え、選択した空間に音源とリスナーを配置できる。デフォルトのルーム・コンテンツ・ライブラリーは193GB。価格は24,900円。

Professional Edition

機能セットを拡張し、ステレオ構成はもちろん、シンプルなサラウンドから7.1.2 Dolby Atmos構成まで、幅広いマルチチャンネル出力オプションに対応する。価格は72,900円。

Immersive Edition

シリーズのフラッグシップバージョン。今後Inspired Acousticsが作成するルームコンテンツをすべて無料で受け取ることができるライフタイムプランも付属する。価格は231,900円(予価)。

システム要件は以下の通り。

オペレーティングシステム

Windows:Windows 10以降

Mac:macOS 10.11(El Capitan)以降

CPU

Lite EditionおよびPersonal Edition:Intel Core i5、または同等以上

Professional Edition、Immersive Edition:Intel Core i7、または同等以上

メモリ(RAM)およびディスク空き容量

Lite Edition:4GB以上のRAMと12GB以上の空きディスク容量

Personal Edition:4GB以上のRAMと193GB以上の空きディスク容量

ProfessionalおよびImmersive Edition:8GB以上のRAMと193GBの空きディスク容量(音源1つにつき、約350MBのRAMが必要という想定)

ホストアプリケーション

VST3、AAX、AUの64bit対応デジタル・オーディオ・ワークステーション(DAW)

なお、現時点ではApple M1にはネイティブ対応していない。ルームコンテンツは、プラグインとは別のフォルダ、パーティション、ディスクにインストールが可能で、プラグイン自体は0.3GBのディスクスペースが必要となる。起動に際しては、iLokスマートキーUSBデバイス(第2世代または第3世代)あるいはiLok Cloudライセンスが必要(マシンアクティベーション非対応)。

アップグレードプログラムは、Lite EditionからPersonal Editionへの「Lite to Personal Upgrade」が14,900円、Lite EditionからProfessional Editionへの「Lite to Professional Upgrade」が63,900円、Personal EditionからProfessional Editionへの「Personal to Professional Upgrade」が50,900円となっている。

現在、国内発売を記念して、2022年3月17日までの期間限定で、近日発売のIMMERSIVE Editionを除き31.4%オフの「イントロプライス」での提供を行なっている。イントロプライスは以下の通り。