Dynabookは12月13日、バッテリー交換機構を備えた13.3型モバイルノートPC「dynabook X8/W」（以下、X8）および「dynabook X6/W」（以下、X6）を発表した。2024年1月19日から順次発売する。

カラーは2機種ともダークテックブルー、ダークテックシルバーの2色で、価格はオープン。店頭予想価格はX8が270,000円台半ば、X6が250,000円台前半。

dynabook X8/のダークテックシルバー。X6の外観も同じだ

dynabook Xシリーズは、dynabookシリーズの中でプレミアムに位置する新ノートPCシリーズ。

7月に法人向けに発表された13.3型モバイルノートPC「dynabook X83 CHANGER」のコンシューマー向けモデルにあたり、最薄部17.9mmの厚みながらユーザー側でバッテリーを交換できる「セルフ交換バッテリー」機構を搭載した。

X8およびX6が製品名だが、法人向けと同じく、本機でも“CHANGER”の愛称を展開していく。

dynabook X8/のダークテックブルー・前面

dynabook X8/のダークテックシルバー・前面

セルフ交換バッテリーは、背面下部にあるバッテリーをユーザー自身が交換できる機構。バッテリーが劣化・消耗した際、修理に出す手間や時間をかけずにバッテリー交換できる点がメリットで、外側2カ所のネジをドライバーで外すことでカバーを開けられる。

バッテリーにアクセスしてもPCの基板が露出しない設計で、バッテリーを取り出す際はロック解除手順を設けることで、安全性を高めた。なお、交換用バッテリーはX8・X6のアクセサリーとして、量販店などで販売する。

バッテリーカバーを外すとバッテリーにアクセスできる

プロセッサは第13世代Intel Coreを採用。2基のファン・2つのフィンを採用することで、安定して高いCPUパフォーマンスを出せる独自技術、エンパワーテクノロジーに対応する。

画面は13.3型液晶で16：10アスペクト比。米国防総省の調達基準となるMIL規格10項目（落下／太陽光照射／高温／低温／衝撃／粉塵／振動／高度／温度変化／湿度）のテストも実施する予定だ。カラーはダークテックブルーのほか、新たにダークテックシルバーが追加されている。

キーボードは2.0mmストロークのテンキーレス日本語配列。法人向けでは1.5mmストローク版も用意されるが、X8・X6では2.0mmモデルのみ用意される。バッテリー駆動は、JEITA 3.0測定法で約10.0時間（動画再生時）／約26.0時間（アイドル時）。JEITA 2.0測定法で約26.5時間。

機能面では、オンライン会議をサポートする「ワンタッチマイクミュート」や「AIノイズキャンセラー」を搭載。バッテリー関連では30分で約40％充電できる急速充電機能に加え、新たに充電状況を検知し自動でバッテリーの長寿命化を図る「Autoモード」が用意された。

Autoモードは、ACアダプターを使用し続けた場合、自動的にバッテリーモードをコントロールする機能。例えば7日間90％以上の充電状態が続いた場合、100％充電モードから、満充電を80％とする充電モードに自動で切り替わる。主な仕様は下記の通り。

X8の右側面

X8の左側面