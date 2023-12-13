Dynabookは12月13日、バッテリー交換機構を備えた13.3型モバイルノートPC「dynabook X8/W」（以下、X8）および「dynabook X6/W」（以下、X6）を発表した。2024年1月19日から順次発売する。
カラーは2機種ともダークテックブルー、ダークテックシルバーの2色で、価格はオープン。店頭予想価格はX8が270,000円台半ば、X6が250,000円台前半。
dynabook Xシリーズは、dynabookシリーズの中でプレミアムに位置する新ノートPCシリーズ。
7月に法人向けに発表された13.3型モバイルノートPC「dynabook X83 CHANGER」のコンシューマー向けモデルにあたり、最薄部17.9mmの厚みながらユーザー側でバッテリーを交換できる「セルフ交換バッテリー」機構を搭載した。
X8およびX6が製品名だが、法人向けと同じく、本機でも“CHANGER”の愛称を展開していく。
セルフ交換バッテリーは、背面下部にあるバッテリーをユーザー自身が交換できる機構。バッテリーが劣化・消耗した際、修理に出す手間や時間をかけずにバッテリー交換できる点がメリットで、外側2カ所のネジをドライバーで外すことでカバーを開けられる。
バッテリーにアクセスしてもPCの基板が露出しない設計で、バッテリーを取り出す際はロック解除手順を設けることで、安全性を高めた。なお、交換用バッテリーはX8・X6のアクセサリーとして、量販店などで販売する。
プロセッサは第13世代Intel Coreを採用。2基のファン・2つのフィンを採用することで、安定して高いCPUパフォーマンスを出せる独自技術、エンパワーテクノロジーに対応する。
画面は13.3型液晶で16：10アスペクト比。米国防総省の調達基準となるMIL規格10項目（落下／太陽光照射／高温／低温／衝撃／粉塵／振動／高度／温度変化／湿度）のテストも実施する予定だ。カラーはダークテックブルーのほか、新たにダークテックシルバーが追加されている。
キーボードは2.0mmストロークのテンキーレス日本語配列。法人向けでは1.5mmストローク版も用意されるが、X8・X6では2.0mmモデルのみ用意される。バッテリー駆動は、JEITA 3.0測定法で約10.0時間（動画再生時）／約26.0時間（アイドル時）。JEITA 2.0測定法で約26.5時間。
機能面では、オンライン会議をサポートする「ワンタッチマイクミュート」や「AIノイズキャンセラー」を搭載。バッテリー関連では30分で約40％充電できる急速充電機能に加え、新たに充電状況を検知し自動でバッテリーの長寿命化を図る「Autoモード」が用意された。
Autoモードは、ACアダプターを使用し続けた場合、自動的にバッテリーモードをコントロールする機能。例えば7日間90％以上の充電状態が続いた場合、100％充電モードから、満充電を80％とする充電モードに自動で切り替わる。主な仕様は下記の通り。
|dynabook X8・X6の主な仕様
|型番
|dynabook X8
|dynabook X6
|OS
|Windows 11 Home 64bit
|CPU
|Intel Core i7-1360P
|Intel Core i5-1340P
|メモリ
|16GB
|ストレージ
|512GB PCIe 4.0
|グラフィックス
|Iris Xe グラフィックス（CPU内蔵）
|光学ドライブ
|―
|ディスプレイ
|13.3型液晶ディスプレイ（16：10）
|通信
|有線LANポート×1、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.1
|インタフェース
|USB 3.2（Gen1）Type-A×2（1基はUSBパワーオフアンドチャージ機能付き）、Thunderbolt 4（USB4 Type-C、電源コネクタ）×3、、HDMI出力×1、microSDカードスロット、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1
|生体認証
|指紋センサー
|サイズ
|W298.8×D212.0×H17.9～18.9mm
|重さ
|約937g
|バッテリー駆動時間
|JEITA 3.0：約10.0時間（動画再生時）／約26.0時間（アイドル時）、JEITA 2.0：約26.5時間
|カラー
|ダークテックブルー、ダークテックシルバー
|Office
|Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic