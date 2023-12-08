1年間のベストゲームやeスポーツプレイヤーなどを表彰するイベント「The Game Awards 2023」（TGA）が開催された。最高賞として位置する「GAME OF THE YEAR（ゲーム・オブ・ザ・イヤー/GOTY）」をはじめ、計31の部門で受賞が行われた。
「GOTY」にノミネートされた作品は『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』『BIOHAZARD RE:4』『バルダーズ・ゲート3』『Alan Wake 2』『Marvel‘s Spider-Man 2』の6タイトル。そのなかから、今年の「GOTY」には『バルダーズ・ゲート3』が選ばれた。なお、『バルダーズ・ゲート3』は、日本では2023年12月21日の発売を予定している。そのほかの結果は以下の通り。
【GAME OF THE YEAR】
『バルダーズ・ゲート3』
【BEST GAME DIRECTION】
『Alan Wake 2』
【BEST NARRATIVE】
『Alan Wake 2』
【BEST ART DIRECTION】
『Alan Wake 2』
【BEST SCORE AND MUSIC】
『FINAL FANTASY XVI』コンポーザー祖堅正慶氏
【BEST AUDIO DESIGN】
『Hi-Fi RUSH』
【BEST PERFORMANCE】
『バルダーズ・ゲート3』NEIL NEWBON氏
【INNOVATION IN ACCESSIBILITY】
『Forza Motorsport』
【GAMES FOR IMPACT】
『TCHIA』
【BEST ONGOING】
『サイバーパンク2077』
【BEST COMMUNITY SUPPORT】
『バルダーズ・ゲート3』
【BEST INDEPENDENT GAME】
『Sea of Stars』
【BEST DEBUT INDIE】
『COCOON』
【BEST MOBILE GAME】
『崩壊：スターレイル』
【BEST VR / AR】
『バイオハザード ヴィレッジ VRモード』
【BEST ACTION GAME】
『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』
【BEST ACTION / ADVENTURE】
『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ キングダム』
【BEST RPG】
『バルダーズ・ゲート3』
【BEST FIGHTING】
『ストリートファイター6』
【BEST FAMILY】
『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』
【BEST SIM / STRATEGY】
『ピクミン４』
【BEST SPORTS / RACING】
『Forza Motorsport』
【BEST MULTIPLAYER】
『バルダーズ・ゲート3』
【BEST ADAPTATION】
『The Last of Us』
【MOST ANTICIPATED GAME】
『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
【CONTENT CREATOR OF THE YEAR】
Ironmouseさん
【BEST ESPORTS GAME】
『VALORANT』
【BEST ESPORTS ATHLETE】
Faker選手（T1）『League of Legends』
【BEST ESPORTS TEAM】
JD Gaming『League of Legends』
【BEST ESPORTS COACH】
Potterコーチ（Evil Geniuses）『VALORANT』
【BEST ESPORTS EVENT】
「2023 League of Legends World Championship」