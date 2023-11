PlayStation.Blogにて、今年のホリデーシーズンに、PS5の発売以来最大の供給量が用意されることが明らかにされた。さらに、PS5本体に2台のDualSense ワイヤレスコントローラーが同梱された「PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」も展開する。

PlayStation 5(PS5)は、2023年11月12日で発売3周年を迎える。また、11月10日には薄型軽量化した新型PS5を発売予定だ。なお、発売から3年間でリリースされたゲームは、全世界で2,500作以上を数える。

さらに、新CM「Feel It Now 感性に革新を」を公開。『The Last of Us Part I』に登場するクリッカーに直面した瞬間の恐怖や、『ホグワーツ・レガシー』でムーンカーフに出会ったり、『FINAL FANTASY XVI』で氷狼と仲良くなったりする喜びなど、PS5の世界でプレイヤーが体験できるさまざまな感情を表現したという。