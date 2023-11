Rockstar Gamesは、『Grand Theft Auto(グランド・セフト・オート)』次回作のトレーラーを12月初旬に公開すると公式Xアカウントで発表した。

Rockstar Gamesが2023年12月に25周年を迎えることを受けて投稿したもので、タイトルなどはまだ明らかにされていない。

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser