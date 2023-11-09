iCracked StoreでSIMフリー版AQUOSスマホの公式即日修理が可能に

シャープは11月9日、iCracked Japanが運営する修理店「iCracked Store」を「シャープ認定サービスプロバイダ」と認め、11月17日からSIMフリー版（オープンマーケット版）AQUOSスマートフォンの即日修理サービスを提供すると発表した。
今回発表された「iCracked Store即日修理サポート」は、全国約90店舗のiCracked Storeにおいて、最短60分でAQUOSスマートフォンの修理を受けられるサービス。その場で修理が済む、データの初期化が不要といった街中の修理店特有のメリットに加え、公式サービスとして純正部品を使用し品質を保証する。
サービス開始時点で対象となるのは、AQUOS sense8 SH-M26、AQUOS wish3 SH-M25、AQUOS R8 pro SH-R80P、AQUOS sense5G SH-M17、AQUOS R6 SH-M22の5機種。
本サービスと関連して、SIMフリー版AQUOS向けの月額制補償サービス「モバイル補償パック」でも「モバイル補償パックプラス」という新プランを11月17日から提供する。新プランではiCracked Storeでの修理時にも補償を受けられるほか、端末交換や電池交換修理の負担も減らす。