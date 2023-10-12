ファーウェイ・ジャパンは10月12日、単体で最大9時間、ケース併用で最大40時間のロングバッテリーを実現した完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeBuds SE 2」を発売した。

HUAWEI公式サイトや楽天市場、Yahoo！ショッピングを通じて販売する。価格は4,980円。発売を記念し、10月14日から2日間開催される、Amazon.co.jpの「プライム感謝祭」では、28％オフの3,580円でセール販売する予定だ。

HUAWEI FreeBuds SE 2

ロングバッテリーに注力した、手頃な価格の完全ワイヤレスイヤホン。フル充電状態から最大9時間、充電ケースと合わせて最大40時間の音楽再生が行える。急速充電にも対応し、約10分の充電で最大3時間の音楽再生が可能。

本体は片耳3.8gと軽量で、人間工学に基づいた分析と30万以上の耳道特徴分析により、フィット感を高めたという。IP54の防塵防滴仕様で、通信は安定性のあるBluetooth 5.3をサポート。対応コーデックはSBC、AAC。本体には10mmダイナミックドライバーを内蔵する。

充電ケースサイズは50.4×50.31×23.4mm、充電ケースの重さは約33g。本体にはマイクを備え（片側1マイク）音声通話も可能だ。充電はUSB-Cポート経由での有線接続で、満充電までの時間は本体が約60分、本体とケース同時が約110分。