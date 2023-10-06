NTTドコモは10月6日、同社製品のうちAndroid 14へのOSアップデート提供を予定している機種のリストを公開した。
アップデート済み／アップデート予定の端末として挙げられたのは以下の機種。個々のアップデート開始時期や対応する機能などの詳細については準備が整いしだい製品のアップデート情報として告知するとしている。
バージョンアップ提供開始済み
- Google Pixel Fold
- Google Pixel 7a
バージョンアップ提供予定
シャープ
- AQUOS wish2 SH-51C
- AQUOS R7 SH-52C
- AQUOS sense7 SH-53C
- AQUOS R8 pro SH-51D
- AQUOS R8 SH-52D
- AQUOS wish3 SH-53D
- AQUOS sense8 SH-54D
FCNT（Lenovoグループに継承）
- arrows N F-51C
京セラ
- DuraForce EX KY-51D
サムスン電子ジャパン
- Galaxy S21 5G SC-51B
- Galaxy S21 5G Olympic Games Edition SC-51B
- Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B
- Galaxy A52 5G SC-53B
- Galaxy Z Flip3 5G SC-54B
- Galaxy Z Fold3 5G SC-55B
- Galaxy S22 SC-51C
- Galaxy S22 Ultra SC-52C
- Galaxy A53 5G SC-53C
- Galaxy Z Flip4 SC-54C
- Galaxy Z Fold4 SC-55C
- Galaxy A23 5G SC-56C
- Galaxy S23 SC-51D
- Galaxy S23 Ultra SC-52D
- Galaxy A54 5G SC-53D
- Galaxy Z Flip5 SC-54D
- Galaxy Z Fold5 SC-55D
ソニー
- Xperia 1 IV SO-51C
- Xperia 10 IV SO-52C
- Xperia Ace III SO-53C
- Xperia 5 IV SO-54C
- Xperia 1 V SO-51D
- Xperia 10 V SO-52D
- Xperia 5 V SO-53D
タブレット
- dtab d-51C
- dtab Compact d-52C