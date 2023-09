初代Wizのフルリメイク版「ウィザードリィ 狂王の試練場」発表 - ネット「待ち望んでた」「生きててよかった」

米ビデオゲーム開発会社・Digital Eclipseは、不朽のコンピューターRPG「Wizardry」シリーズの第1作目「ウィザードリィ 狂王の試練場(Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord)」のフルリメイク版を発表した。対応プラットフォームはPC(Steam/GOG.com)で、すでにアーリーアクセス版の販売を開始している。価格はSteamで税込3,400円だ。ネットでは「待ち望んでた」「生きててよかった」などと話題となっている。

The wait for the original #Wizardry is over! Proving Grounds of the Mad Overlord has returned after being unavailable for 20 years. Test your mettle against the OG RPG! Our 3D remake is available NOW via early access on GOG & Steam!https://t.co/wcs0GgP1C9https://t.co/xRNGai463E pic.twitter.com/kM5JOu2udI